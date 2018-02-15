Орлов: «Конечно, я хочу, чтобы «Зенит» стал чемпионом»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов рассказал о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге. При этом специалист отметил, что хотел бы видеть «Зенит» лидером чемпионата.

«В чемпионате России фаворит – «Локомотив». Ари с Чорлукой у них выздоровели, и железнодорожники сейчас вряд ли отдадут титул чемпионов.

Конечно, я хочу, чтобы «Зенит» взял титул. Но если петербургский клуб не сильнейший, то как он может быть первым? Сине-бело-голубым надо бороться за место в Лиге чемпионов, и у них сейчас есть конкуренты. Тот же «Спартак» взял неплохого серба, которого «Наполи» покупал за 20 миллионов», — заявил Орлов в эфире программы «Овертайм».