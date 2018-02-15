Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Орлов: «Конечно, я хочу, чтобы «Зенит» стал чемпионом»

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов рассказал о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге. При этом специалист отметил, что хотел бы видеть «Зенит» лидером чемпионата.

    «В чемпионате России фаворит – «Локомотив». Ари с Чорлукой у них выздоровели, и железнодорожники сейчас вряд ли отдадут титул чемпионов.

    Конечно, я хочу, чтобы «Зенит» взял титул. Но если петербургский клуб не сильнейший, то как он может быть первым? Сине-бело-голубым надо бороться за место в Лиге чемпионов, и у них сейчас есть конкуренты. Тот же «Спартак» взял неплохого серба, которого «Наполи» покупал за 20 миллионов», — заявил Орлов в эфире программы «Овертайм».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.02.2018 18:00
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 15 февраля 2018, 19:21

      может и станет через 49 лет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4025

      raritet 15 февраля 2018, 19:20

      Да нужно уже успокоиться. Дайте Палычу еще раз в жизни подержать Чемпионскую чашку. Он это заслужил своим служением футболу и много пострадал от всяких теток и несправедливостей. Будет обидно если он упустит такую 100% возможность.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 15 февраля 2018, 19:06

      Зиме конец. Орлы прилетели

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 февраля 2018, 18:59

      каждый хочет чтобы его команда стала чемпионом поэтому ничего удивительного.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -253

      Sanek85 15 февраля 2018, 18:54

      Гена, ну угомонись ты уже!!! Ну неинтересен ты никому!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 15 февраля 2018, 18:49

      А я хочу что бы победил Спартак! Но победит, скорее всего, Локомотив!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2636

      Andrering87 15 февраля 2018, 18:40

      Даже слушать не хочется, что он говорит...уже всех ******....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 15 февраля 2018, 18:19

      Как там ротация,Геннадий?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1022

      Joko21 15 февраля 2018, 18:15

      а Вася Уткин хочет что бы чемпионом стал Локомотив)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      victosha 15 февраля 2018, 18:03

      Ну чё, Гена прав.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11