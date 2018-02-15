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Орлов: «Конечно, я хочу, чтобы «Зенит» стал чемпионом»

15 февраля 2018, 18:00
10

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов рассказал о борьбе за чемпионство в российской Премьер-лиге. При этом специалист отметил, что хотел бы видеть «Зенит» лидером чемпионата.

«В чемпионате России фаворит – «Локомотив». Ари с Чорлукой у них выздоровели, и железнодорожники сейчас вряд ли отдадут титул чемпионов.

Конечно, я хочу, чтобы «Зенит» взял титул. Но если петербургский клуб не сильнейший, то как он может быть первым? Сине-бело-голубым надо бороться за место в Лиге чемпионов, и у них сейчас есть конкуренты. Тот же «Спартак» взял неплохого серба, которого «Наполи» покупал за 20 миллионов», — заявил Орлов в эфире программы «Овертайм».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (10)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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victosha
1518707032
Ну чё, Гена прав.
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Joko21
1518707739
а Вася Уткин хочет что бы чемпионом стал Локомотив)
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Asbjorn
1518707962
Как там ротация,Геннадий?
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Andrering87
1518709227
Даже слушать не хочется, что он говорит...уже всех ******....
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Сильвербой
1518709782
А я хочу что бы победил Спартак! Но победит, скорее всего, Локомотив!!!
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Sanek85
1518710093
Гена, ну угомонись ты уже!!! Ну неинтересен ты никому!
Ответить
OfaZavr
1518710356
каждый хочет чтобы его команда стала чемпионом поэтому ничего удивительного.
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APchelov
1518710770
Зиме конец. Орлы прилетели
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raritet
1518711627
Да нужно уже успокоиться. Дайте Палычу еще раз в жизни подержать Чемпионскую чашку. Он это заслужил своим служением футболу и много пострадал от всяких теток и несправедливостей. Будет обидно если он упустит такую 100% возможность.
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Garrincha58
1518711701
может и станет через 49 лет
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