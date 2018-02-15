Рязанцев: «В «Зенит» переходил не за длинным рублем. Я погнался за развитием»

Полузащитник «Амкара» Александр Рязанцев вспомнил о переходе из «Рубина» в «Зенит». Футболист заявил, что хочет поскорее забыть об этом трансфере.

Хавбек принадлежит «Зениту» с 2014 года. В «Амкаре» игрок выступает на правах аренды.

– Правда, что в 2013-м вы стояли перед выбором: «Спартак» или «Зенит»?

– Нет. Тогда были варианты с «Зенитом» и тем, чтобы остаться в «Рубине».

– Жалеете о том трансфере?

– Все равно уже ничего не изменишь. Надо двигаться дальше и делать выводы.

– Какие, например?

– Меня приглашал лично Спаллетти. А буквально через два тура пришел другой тренер. Он меня в своих схемах не видел.

– Все выглядит так, что вы пошли за деньгами и титулами, а остались ни с чем.

– Если бы я оставался в «Рубине», зарплату получал бы больше, чем в «Зените». Это прямой ответ всем, кто обвиняет меня в том, что я погнался за длинным рублем. Я погнался за развитием. «Зенит» всегда занимает лидирующие позиции, а в «Рубине» все держалось на одном Бердыеве. А тогда уже пошли политические моменты, на Бердыева начали давить. Не было ясно, будет он работать в «Рубине», не будет, странная ситуация сложилась.