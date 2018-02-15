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  • Рязанцев: «В «Зенит» переходил не за длинным рублем. Я погнался за развитием»

Рязанцев: «В «Зенит» переходил не за длинным рублем. Я погнался за развитием»

15 февраля 2018, 07:42
15

Полузащитник «Амкара» Александр Рязанцев вспомнил о переходе из «Рубина» в «Зенит». Футболист заявил, что хочет поскорее забыть об этом трансфере.

Хавбек принадлежит «Зениту» с 2014 года. В «Амкаре» игрок выступает на правах аренды.

– Правда, что в 2013-м вы стояли перед выбором: «Спартак» или «Зенит»?

– Нет. Тогда были варианты с «Зенитом» и тем, чтобы остаться в «Рубине».

– Жалеете о том трансфере?

– Все равно уже ничего не изменишь. Надо двигаться дальше и делать выводы.

– Какие, например?

– Меня приглашал лично Спаллетти. А буквально через два тура пришел другой тренер. Он меня в своих схемах не видел.

– Все выглядит так, что вы пошли за деньгами и титулами, а остались ни с чем.

– Если бы я оставался в «Рубине», зарплату получал бы больше, чем в «Зените». Это прямой ответ всем, кто обвиняет меня в том, что я погнался за длинным рублем. Я погнался за развитием. «Зенит» всегда занимает лидирующие позиции, а в «Рубине» все держалось на одном Бердыеве. А тогда уже пошли политические моменты, на Бердыева начали давить. Не было ясно, будет он работать в «Рубине», не будет, странная ситуация сложилась.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Рубин Зенит Рязанцев Александр
Комментарии (15)
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порт
1518671490
В Рубине был длинный рубль, в Зените длинный доллар.
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Sanek85
1518672472
Кому ты гонишь Саша?)
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rubinovyi2
1518672732
Кого ты Саня хочешь обмануть?)
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Tajik-za Zenit
1518673502
Бла бла конечно пришёл развиваться на скамейку
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insider_retro
1518674392
Хотел расти, но не смог! Пытался предугадать события, но обманулся! Пытается оправдать свои действия, но никто не верит!
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Томь вперёд
1518675113
Выглядит как отмазка!
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lotsman
1518677853
За развитием не гоняются. Развиваться каждый должен сам. Никто тебя не разовьёт, если ты сам не будешь развиваться.
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серега кашин
1518678842
реально отмазывается, т.к по любому в зенит все идут за большими деньгами
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OfaZavr
1518683375
да ладно уж оправдываться сам свой выбор сделал, а теперь только принимать что из этого вышло.
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юрий п
1518690540
Зенит это могильник российских футболистов,то-же самое ждет и Набиулина с Одзоевым, забвение в болоте.
Ответить
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