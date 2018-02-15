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    Рязанцев: «В «Зенит» переходил не за длинным рублем. Я погнался за развитием»

    Полузащитник «Амкара» Александр Рязанцев вспомнил о переходе из «Рубина» в «Зенит». Футболист заявил, что хочет поскорее забыть об этом трансфере.

    Хавбек принадлежит «Зениту» с 2014 года. В «Амкаре» игрок выступает на правах аренды.

    – Правда, что в 2013-м вы стояли перед выбором: «Спартак» или «Зенит»?

    – Нет. Тогда были варианты с «Зенитом» и тем, чтобы остаться в «Рубине».

    – Жалеете о том трансфере?

    – Все равно уже ничего не изменишь. Надо двигаться дальше и делать выводы.

    – Какие, например?

    – Меня приглашал лично Спаллетти. А буквально через два тура пришел другой тренер. Он меня в своих схемах не видел.

    – Все выглядит так, что вы пошли за деньгами и титулами, а остались ни с чем.

    – Если бы я оставался в «Рубине», зарплату получал бы больше, чем в «Зените». Это прямой ответ всем, кто обвиняет меня в том, что я погнался за длинным рублем. Я погнался за развитием. «Зенит» всегда занимает лидирующие позиции, а в «Рубине» все держалось на одном Бердыеве. А тогда уже пошли политические моменты, на Бердыева начали давить. Не было ясно, будет он работать в «Рубине», не будет, странная ситуация сложилась.

    Источник: Sport24

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    15.02.2018 07:42
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 15 февраля 2018, 17:37

      Все так и поверили, что ты пришёл не за рублём. 90% наших футболёров только за этим и идут в Зенит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      юрий п 15 февраля 2018, 13:29

      Зенит это могильник российских футболистов,то-же самое ждет и Набиулина с Одзоевым, забвение в болоте.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +11277

      "supermax" 15 февраля 2018, 12:39

      Знаем мы таких...встречали))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 февраля 2018, 11:29

      да ладно уж оправдываться сам свой выбор сделал, а теперь только принимать что из этого вышло.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 15 февраля 2018, 10:14

      реально отмазывается, т.к по любому в зенит все идут за большими деньгами

      7
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 15 февраля 2018, 09:57

      За развитием не гоняются. Развиваться каждый должен сам. Никто тебя не разовьёт, если ты сам не будешь развиваться.

      3
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      Рейтинг: +842

      sined1951 > lotsman 15 февраля 2018, 15:23

      Вы не правы. Когда непонятно, как будет развиваться команда и когда кончится в ней неразбериха, ни о каком развитии как команды, так и отдельных игроков речи быть не может.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 15 февраля 2018, 09:40

      ....а за коротким евро

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 15 февраля 2018, 09:11

      Выглядит как отмазка!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 февраля 2018, 08:59

      Хотел расти, но не смог! Пытался предугадать события, но обманулся!
      Пытается оправдать свои действия, но никто не верит!

      8
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 15 февраля 2018, 08:45

      Бла бла конечно пришёл развиваться на скамейку

      0
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