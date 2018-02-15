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    Варан: «План «Реала» заключался в высоком прессинге «ПСЖ» всей командой»

    Защитник «Реала» Рафаэль Варан рассказал о том, в чем заключался план игры его команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ». По словам футболиста, мадридцам также удалось прибавить во втором тайме, что привело к победе

    «Мы очень довольны своей игрой. Мы отлично реализовали план на матч, который состоял в том, чтобы высоко прессинговать всей командой, особенно в начале. Мы провели отличный первый тайм, хоть и пропустили гол, а после этого мы только прибавляли.

    Мы играли с большой интенсивностью, и это принесло результат. Мы сохраняли дисциплину в атаке и обороне и никогда не теряли концентрацию», – сказал Варан после финального свистка.

    Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» – «ПСЖ» завершился со счетом 3:1. Ответная встреча пройдет в Париже 6 марта.

    Источник: УЕФА

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    15.02.2018 06:31
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