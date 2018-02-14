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    Bild: «Бавария» выкупит Хамеса у «Реала», если колумбиец сохранит свой уровень

    Руководство «Баварии» рассматривает возможность выкупа прав на Хамеса Родригеса. Об этом сообщил ресурс Sport.de со ссылкой на издание Bild.

    Согласно источнику, мюнхенцы довольны выступлением 26-летнего игрока сборной Колумбии в текущем сезоне и активируют право выкупа, если он сохранит текущую форму.

    Напомним, переход Родригеса на правах аренды состоялся в июле. Сумма сделки составила 13 миллионов. Срок аренды – июнь 2019.

    За 24 матча в составе лидеров Бундеслиги хавбек четырежды отметился голами и отдал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро.

    В январе Хамес сказал, что хочет остаться «Баварии».

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.02.2018 18:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 14 февраля 2018, 19:20

      да потому что игрок хороший... реалу бы пригодился сейча

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      Рейтинг: +2509

      panmon > DeStar 14 февраля 2018, 19:34

      Отличный игрок. Но у Реала сейчас проблема не с созиданием а с завершением. Созидателей завались, а завершает Бензема (Рон просел после 2 ЗМ подряд в свои 33)

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