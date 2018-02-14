Bild: «Бавария» выкупит Хамеса у «Реала», если колумбиец сохранит свой уровень

Руководство «Баварии» рассматривает возможность выкупа прав на Хамеса Родригеса. Об этом сообщил ресурс Sport.de со ссылкой на издание Bild.

Согласно источнику, мюнхенцы довольны выступлением 26-летнего игрока сборной Колумбии в текущем сезоне и активируют право выкупа, если он сохранит текущую форму.

Напомним, переход Родригеса на правах аренды состоялся в июле. Сумма сделки составила 13 миллионов. Срок аренды – июнь 2019.

За 24 матча в составе лидеров Бундеслиги хавбек четырежды отметился голами и отдал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро.

В январе Хамес сказал, что хочет остаться «Баварии».