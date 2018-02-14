Bild: «Бавария» выкупит Хамеса у «Реала», если колумбиец сохранит свой уровень

да потому что игрок хороший... реалу бы пригодился сейча
Руководство «Баварии» рассматривает возможность выкупа прав на Хамеса Родригеса. Об этом сообщил ресурс Sport.de со ссылкой на издание Bild.
Согласно источнику, мюнхенцы довольны выступлением 26-летнего игрока сборной Колумбии в текущем сезоне и активируют право выкупа, если он сохранит текущую форму.
Напомним, переход Родригеса на правах аренды состоялся в июле. Сумма сделки составила 13 миллионов. Срок аренды – июнь 2019.
За 24 матча в составе лидеров Бундеслиги хавбек четырежды отметился голами и отдал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро.
В январе Хамес сказал, что хочет остаться «Баварии».