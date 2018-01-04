Хамес: «Я хочу остаться в «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес рассказал о своем положении в мюнхенском клубе.

«Я хочу остаться в клубе. На данный момент я очень счастлив в клубе и не хочу думать о чем-либо другом», – сказал 26-летний колумбиец.

Хамес пополнил состав немецкого клуба в июле, перейдя из «Реала» на правах аренды. «Бавария» заплатила за аренду хавбека 13 миллионов евро. Контракт рассчитан до июня 2019 года.

В текущем сезоне игрок принял участие в 19-ти матчах всех турниров, в которых забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

Команда Юппа Хайнкеса лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии. Соперником «Баварии» по 1/8 финала Лиги чемпионов стал «Бешикташ».