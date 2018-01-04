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    Хамес: «Я хочу остаться в «Баварии»

    Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес рассказал о своем положении в мюнхенском клубе.

    «Я хочу остаться в клубе. На данный момент я очень счастлив в клубе и не хочу думать о чем-либо другом», – сказал 26-летний колумбиец.

    Хамес пополнил состав немецкого клуба в июле, перейдя из «Реала» на правах аренды. «Бавария» заплатила за аренду хавбека 13 миллионов евро. Контракт рассчитан до июня 2019 года.

    В текущем сезоне игрок принял участие в 19-ти матчах всех турниров, в которых забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

    Команда Юппа Хайнкеса лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии. Соперником «Баварии» по 1/8 финала Лиги чемпионов стал «Бешикташ».

    Источник: Kicker.de

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    04.01.2018 16:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 8 января 2018, 04:41

      -Да тебе в Спартак надо,парень!

      0
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      Рейтинг: +10

      Parishanin 4 января 2018, 17:20

      ПСЖ с Реалом вроде в 1/8 финала.

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