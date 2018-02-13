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  • У Асенсио есть предложения от «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Баварии»

У Асенсио есть предложения от «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Баварии»

13 февраля 2018, 15:59
6

По информации OK Diario, у полузащитника «Реала» Марко Асенсио есть три варианта продолжения карьеры.

В услугах 22-летнего игрока заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Бавария». Источник утверждает, что испанец уже имеет предложения на лето от всех этих клубов.

При этом, как сообщается, «Реал» продолжает настаивать, что хавбек не продается.

В нынешнем сезоне Асенсио принял участие в 33-х матчах, отметившись восемью голами и четырьмя результативными передачами.

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Реал Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Бавария Асенсио Марко
Комментарии (6)
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koli4ka
1518526898
а играть он будет в Барсе...
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Dgad
1518528550
Никуда Реал его не отпустит, он уже игрок основной обоймы, а дальше будет лидером Реала.
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DeStar
1518529747
ну он пока не игрок основы, он скорее на позиции роналду. А тут у реала есть вопрос, когда же с роналду придется расстаться, а это скоро, если не эти летом, так следующим 100%, парню всего 22, годик спокойно подождет и потом можно в основу. Ну если неймар не придет, хотя вряд ли с таким аппетитом и поведением его реал все же купит. Лучше взять ЦН, слева поставить асенсио а справа юзать бэйла еще года 2-3 . Главное купить такого ЦЗ, который по голам за сезон будет сравни роналду, а то асенсио не потащит так, а бэйл фиг пойми с травмами... Кейна бы конечно... если конечно заиграет в ла лиге.
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oyabun
1518529964
Странно почему нет упоминания Спартака ))
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Fin035
1518540606
Для Асенсио лучше было бы уйти сейчас зарабатывать авторитет, то есть раскрыться и показать на что способен по полной программе, где нибудь в Баварии или Сити, а не просиживать скамейку и ждать пока Роналду уйдет на пенсию! Потому как Роналду в ближайшие года 3 минимум никуда не собирается уходить, а может вообще до старости в Реале будет икону изображать. Зизу идет на поводу у Роналду и это очевидно. Поставь Асенсио и Иско в основной состав и они в миг затмят всю звездность Рона! Поэтому и сидят.....!
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zigbert
1518544895
Реал будет его удерживать всеми доступными средствами.
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