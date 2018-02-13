У Асенсио есть предложения от «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Баварии»

По информации OK Diario, у полузащитника «Реала» Марко Асенсио есть три варианта продолжения карьеры.

В услугах 22-летнего игрока заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Бавария». Источник утверждает, что испанец уже имеет предложения на лето от всех этих клубов.

При этом, как сообщается, «Реал» продолжает настаивать, что хавбек не продается.

В нынешнем сезоне Асенсио принял участие в 33-х матчах, отметившись восемью голами и четырьмя результативными передачами.