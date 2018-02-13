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    Червиченко: «Среди футболистов большое количество идиотов – от 30 до 50 процентов»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об уровне интеллекта игроков. По его словам, в футболе встречается много идиотов.

    «Много ли я встречал футболистов с высоким уровнем интеллектуального развития? Встречаются иногда. Есть ребята, например, тот же Паша Погребняк, Саша Самедов, с которыми я регулярно общаюсь. Есть ребята, которые все понимают и в жизни делают правильные вещи. Но есть те, кто тратят деньги на машины, самолеты, виллы, шампанское

    В футболе большое количество идиотов. Не буду утверждать, что таких людей подавляющее большинство, но их количество составляет от 30 до 50 процентов», – сказал Червиченко в эфире программы «Фанзона» на телеканале «Царьград».

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.02.2018 15:45
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 13 февраля 2018, 20:28

      идиот идиота видит из далека

      1
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    • ...
      Рейтинг: +11240

      alp 13 февраля 2018, 20:25

      тоже так думаю. но им мозги и не нужны

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 февраля 2018, 19:16

      Интересно, говоря про машины и шампанское, кого он имел ввиду!?

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 13 февраля 2018, 19:14

      Дискриминация по профессиональному признаку. Можно в суд подавать.

      -1
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      Рейтинг: +14

      VLIVA 13 февраля 2018, 19:05

      Червь что из клуба "Что Где Когда"!??

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 13 февраля 2018, 18:43

      Хохол хвалит хохла, как кукушка хвалит петуха....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 февраля 2018, 18:41

      да и среди бывших владельцев клубов встречаются порою)) ну а насчет Погребняка то он тот еще интеллектуал))

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 февраля 2018, 18:36

      да и в нынешней жизни их тоже очень много, деньги деньги деньги и больше ничего их не интересует, а главное чтобы легкие были и как можно больше

      1
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      Рейтинг: +238

      spar57 13 февраля 2018, 18:34

      Согласен, что у нас в российском футболе встречаются не вполне адекватные экземпляры, но судя по содержанию статей и отношению к Спартаку - именно Червиченко, сам полный идиот!!!

      4
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      Рейтинг: +178

      Sense1 13 февраля 2018, 18:11

      Ты недалеко ушел...

      1
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