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  • Червиченко: «Среди футболистов большое количество идиотов – от 30 до 50 процентов»

Червиченко: «Среди футболистов большое количество идиотов – от 30 до 50 процентов»

13 февраля 2018, 15:45
29

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об уровне интеллекта игроков. По его словам, в футболе встречается много идиотов.

«Много ли я встречал футболистов с высоким уровнем интеллектуального развития? Встречаются иногда. Есть ребята, например, тот же Паша Погребняк, Саша Самедов, с которыми я регулярно общаюсь. Есть ребята, которые все понимают и в жизни делают правильные вещи. Но есть те, кто тратят деньги на машины, самолеты, виллы, шампанское

В футболе большое количество идиотов. Не буду утверждать, что таких людей подавляющее большинство, но их количество составляет от 30 до 50 процентов», – сказал Червиченко в эфире программы «Фанзона» на телеканале «Царьград».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Червиченко Андрей
Комментарии (29)
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vshter76
1518526449
среди околофутбольных журналистов идиотов около 100%. их легко выявить - они интересуются мнением червиченко.
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Полная Канистра
1518529735
зато ты у нас прям такой //СВЯТОЙ// не налюбуемся не наслушаемся
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Дед Сергей
1518530989
Такую х...ню даже читать тошно. На такие высказывания способен только "интеллектуал".
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ivanthebest
1518531396
И главным идиотов среди эти идиотов является, кто бы Вы думали? Червиченко)
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mialkov
1518531703
Удивляет, как Червиченко может рассуждать об интеллекте игроков, когда у самого он ниже плинтуса?
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батог
1518532680
Он по себе знает!!!!!
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спартак спартаков 1
1518533344
хоть не все.а вот ты дебил 1000 из 100
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VVM1964
1518534543
Возможно , даже с большей долей вероятности , многие футболисты не обладают высоким IQ , в угоду большому спорту отодвинув на второй план интеллектуальное развитие , но у каждого свои жизненные приоритеты , но называть их идиотами по меньшей мере не этично " не суди сам , да не судим будешь " , а во вторых еще надо и в зеркало поглядывать " а судьи кто ? " а вот судя по " перлам " периодически выдаваемыми червиченко мы сможем с уверенностью ответить на вопрос " ху из ху " .
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spar57
1518536061
Согласен, что у нас в российском футболе встречаются не вполне адекватные экземпляры, но судя по содержанию статей и отношению к Спартаку - именно Червиченко, сам полный идиот!!!
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OfaZavr
1518536492
да и среди бывших владельцев клубов встречаются порою)) ну а насчет Погребняка то он тот еще интеллектуал))
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