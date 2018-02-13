Червиченко: «Среди футболистов большое количество идиотов – от 30 до 50 процентов»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался об уровне интеллекта игроков. По его словам, в футболе встречается много идиотов.

«Много ли я встречал футболистов с высоким уровнем интеллектуального развития? Встречаются иногда. Есть ребята, например, тот же Паша Погребняк, Саша Самедов, с которыми я регулярно общаюсь. Есть ребята, которые все понимают и в жизни делают правильные вещи. Но есть те, кто тратят деньги на машины, самолеты, виллы, шампанское

В футболе большое количество идиотов. Не буду утверждать, что таких людей подавляющее большинство, но их количество составляет от 30 до 50 процентов», – сказал Червиченко в эфире программы «Фанзона» на телеканале «Царьград».