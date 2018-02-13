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Болельщики «Олимпиакоса» лишили свою команду трех очков

13 февраля 2018, 11:05
7

Дисциплинарный комитет греческой Суперлиги вынес решение по делу «Олимпиакоса». В домашнем матче чемпионата с АЕКом (1:2) фанаты клуба из Пирея устроили беспорядки на трибунах, а после окончания встречи начали массово выбегать на поле, бросать пиротехнику и ломать рекламные щиты. Сотни болельщиков вступили в противостояние с сотрудниками полиции и атаковали автобус с игроками соперника.

«Олимпиакос» будет наказан за поведение своих фанатов. Клуб лишен трех очков, а также вынужден будет провести два домашних матча без зрителей. Кроме того, на «Олимпиакос» наложен штраф в размере 90 тысяч евро.

Напомним, что после 21 тура клуб из Пирея занимает в турнирной таблице чемпионата Греции третье место, отставая от лидирующего ПАОКа на девять очков.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Reuters
Греция. Суперлига Олимпиакос АЕК
Комментарии (7)
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bset
1518509271
Красавцы.
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SanInstructor
1518512037
да уж...
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OOOVVV.
1518512105
Правильное решение, надо заниматься со своими болельщиками, меньше будет такого бардака.
Ответить
neofizer
1518514333
дебилы..
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belrus21
1518516400
Лучше бы на поле доказывали... На кой такие болельщики
Ответить
GermanVo
1518517329
Из-за таких псевдоболельщиков, которым важнее фаеры пожечь и сломать что-то, чем нормально болеть за клуб, страдают болелы, которые действительно болеют и любят футбол, сам клуб и репутация футбола в стране.
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Axe111
1518520731
И что такого????
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