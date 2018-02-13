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    Болельщики «Олимпиакоса» лишили свою команду трех очков

    Дисциплинарный комитет греческой Суперлиги вынес решение по делу «Олимпиакоса». В домашнем матче чемпионата с АЕКом (1:2) фанаты клуба из Пирея устроили беспорядки на трибунах, а после окончания встречи начали массово выбегать на поле, бросать пиротехнику и ломать рекламные щиты. Сотни болельщиков вступили в противостояние с сотрудниками полиции и атаковали автобус с игроками соперника.

    «Олимпиакос» будет наказан за поведение своих фанатов. Клуб лишен трех очков, а также вынужден будет провести два домашних матча без зрителей. Кроме того, на «Олимпиакос» наложен штраф в размере 90 тысяч евро.

    Напомним, что после 21 тура клуб из Пирея занимает в турнирной таблице чемпионата Греции третье место, отставая от лидирующего ПАОКа на девять очков.

    Источник: Reuters

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    13.02.2018 11:05
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 13 февраля 2018, 14:18

      И что такого????

      -1
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      Рейтинг: +1722

      GermanVo 13 февраля 2018, 13:22

      Из-за таких псевдоболельщиков, которым важнее фаеры пожечь и сломать что-то, чем нормально болеть за клуб, страдают болелы, которые действительно болеют и любят футбол, сам клуб и репутация футбола в стране.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +481

      belrus21 13 февраля 2018, 13:06

      Лучше бы на поле доказывали... На кой такие болельщики

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +364

      neofizer 13 февраля 2018, 12:32

      дебилы..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 13 февраля 2018, 11:55

      Правильное решение, надо заниматься со своими болельщиками, меньше будет такого бардака.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +704

      SanInstructor 13 февраля 2018, 11:53

      да уж...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 13 февраля 2018, 11:07

      Красавцы.

      -1
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