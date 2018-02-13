Болельщики «Олимпиакоса» лишили свою команду трех очков

Дисциплинарный комитет греческой Суперлиги вынес решение по делу «Олимпиакоса». В домашнем матче чемпионата с АЕКом (1:2) фанаты клуба из Пирея устроили беспорядки на трибунах, а после окончания встречи начали массово выбегать на поле, бросать пиротехнику и ломать рекламные щиты. Сотни болельщиков вступили в противостояние с сотрудниками полиции и атаковали автобус с игроками соперника.

«Олимпиакос» будет наказан за поведение своих фанатов. Клуб лишен трех очков, а также вынужден будет провести два домашних матча без зрителей. Кроме того, на «Олимпиакос» наложен штраф в размере 90 тысяч евро.

Напомним, что после 21 тура клуб из Пирея занимает в турнирной таблице чемпионата Греции третье место, отставая от лидирующего ПАОКа на девять очков.