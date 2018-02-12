Муминов – об уходе Шатова: «Манчини и Луческу потребительски относятся к футболистам»

Представитель ProSport Management Кахор Муминов, консультирующий полузащитника «Зенита» Олега Шатова, рассказал о том, почему у его клиента не сложились отношения с тренерами команды из Санкт-Петербурга Мирчей Луческу и Роберто Манчини.

Напомним, по этой причине россиянин перешел в «Краснодар» на правах аренды.

– Почему у Шатова не складывается сначала с Луческу, теперь вот с Манчини?

– Мы много это анализировали. И с футболистом, и сами. Олег – очень самокритичный парень, самые большие претензии он предъявляет себе. Однако, если вспомнить, у Хиддинка, Спаллетти, Виллаш-Боаша Олег показывал свои лучшие качества. Португалец назвал его даже одним из лучших игроков, с кем ему когда-либо приходилось работать.

– Так почему не сложилось с Луческу и Манчини?

– Тут вопрос, скорее, тренерского стиля, разницы подходов. У Луческу и Манчини есть одно объединяющее качество – они не пренебрежительно, нет, но, скажем так, потребительски относятся к футболистам. Они уверены, что им не надо ничего и никому объяснять и не считают нужным помогать подопечным преодолевать трудности.

Но, повторюсь, мы с Олегом приходим к выводу, что это все равно, наши проблемы, а не Луческу или Манчини. Поэтому очень важно было зимой уйти в аренду, сменить среду, чтобы снова получать удовольствие от футбола. Чтобы идти на работу как на праздник и иметь шанс играть минимум каждые семь дней по 90 минут. И тем самым попытаться убедить Станислава Черчесова, что у Олега есть шанс сыграть летом на домашнем чемпионате мира.