Муминов – об уходе Шатова: «Манчини и Луческу потребительски относятся к футболистам»

Лично я не понимаю, почему эти людишки так восхваляют посредственных футболистов, вечно подающих надежды. Неужели никто плять не матерился прошлые годы, когда Шатов косячил косяк, за косяком и только благодаря Данни, Халку, Витселю оставался в обойме, так же как и Дзюба. Почему тот же Жирков, уже возрастной игрок, пашет как ломовая лошадь, создаёт моменты и к нему нет нареканий, а эти мажорики решили, что они звёзды и ещё пиарятся. Кузяев пришёл и играет, или что-то не так с Кузяевым? Денежный мешок, тренеры г...о и т.д и т.п. Да это футболёры в первую очередь полное г...о на халяву гребущие деньги. В Европе как? Пришёл на хорошие барыши - отработай, нет пошёл значит в аренду рангом ниже. Зенит ещё им одолжение делает, держит их на лавки и платит сумасшедшие деньги, проявляет лояльность, а они считают, что так и должно быть. Гнать их всех в шею, пусть в других клубах играют и раскрываются, если раскроются. Сколько их таких уже было, звёзд мля.
Представитель ProSport Management Кахор Муминов, консультирующий полузащитника «Зенита» Олега Шатова, рассказал о том, почему у его клиента не сложились отношения с тренерами команды из Санкт-Петербурга Мирчей Луческу и Роберто Манчини.
Напомним, по этой причине россиянин перешел в «Краснодар» на правах аренды.
– Почему у Шатова не складывается сначала с Луческу, теперь вот с Манчини?
– Мы много это анализировали. И с футболистом, и сами. Олег – очень самокритичный парень, самые большие претензии он предъявляет себе. Однако, если вспомнить, у Хиддинка, Спаллетти, Виллаш-Боаша Олег показывал свои лучшие качества. Португалец назвал его даже одним из лучших игроков, с кем ему когда-либо приходилось работать.
– Так почему не сложилось с Луческу и Манчини?
– Тут вопрос, скорее, тренерского стиля, разницы подходов. У Луческу и Манчини есть одно объединяющее качество – они не пренебрежительно, нет, но, скажем так, потребительски относятся к футболистам. Они уверены, что им не надо ничего и никому объяснять и не считают нужным помогать подопечным преодолевать трудности.
Но, повторюсь, мы с Олегом приходим к выводу, что это все равно, наши проблемы, а не Луческу или Манчини. Поэтому очень важно было зимой уйти в аренду, сменить среду, чтобы снова получать удовольствие от футбола. Чтобы идти на работу как на праздник и иметь шанс играть минимум каждые семь дней по 90 минут. И тем самым попытаться убедить Станислава Черчесова, что у Олега есть шанс сыграть летом на домашнем чемпионате мира.