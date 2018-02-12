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  • Муминов – об уходе Шатова: «Манчини и Луческу потребительски относятся к футболистам»

Муминов – об уходе Шатова: «Манчини и Луческу потребительски относятся к футболистам»

12 февраля 2018, 09:05
6

Представитель ProSport Management Кахор Муминов, консультирующий полузащитника «Зенита» Олега Шатова, рассказал о том, почему у его клиента не сложились отношения с тренерами команды из Санкт-Петербурга Мирчей Луческу и Роберто Манчини.

Напомним, по этой причине россиянин перешел в «Краснодар» на правах аренды.

– Почему у Шатова не складывается сначала с Луческу, теперь вот с Манчини?

– Мы много это анализировали. И с футболистом, и сами. Олег – очень самокритичный парень, самые большие претензии он предъявляет себе. Однако, если вспомнить, у Хиддинка, Спаллетти, Виллаш-Боаша Олег показывал свои лучшие качества. Португалец назвал его даже одним из лучших игроков, с кем ему когда-либо приходилось работать.

– Так почему не сложилось с Луческу и Манчини?

– Тут вопрос, скорее, тренерского стиля, разницы подходов. У Луческу и Манчини есть одно объединяющее качество – они не пренебрежительно, нет, но, скажем так, потребительски относятся к футболистам. Они уверены, что им не надо ничего и никому объяснять и не считают нужным помогать подопечным преодолевать трудности.

Но, повторюсь, мы с Олегом приходим к выводу, что это все равно, наши проблемы, а не Луческу или Манчини. Поэтому очень важно было зимой уйти в аренду, сменить среду, чтобы снова получать удовольствие от футбола. Чтобы идти на работу как на праздник и иметь шанс играть минимум каждые семь дней по 90 минут. И тем самым попытаться убедить Станислава Черчесова, что у Олега есть шанс сыграть летом на домашнем чемпионате мира.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Шатов Олег Луческу Мирча Манчини Роберто
Комментарии (6)
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RedWhiteFans2
1518415905
Удачи и успехов Олегу.
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VSt
1518427114
В современном футболе вообще "все человеческие отношения" заменены на денежные знаки. На футболисте висят ограничения, как при крепостном праве. Сторонники сложившейся ситуации говорят, что "зато футболисты огребают большие деньги". И это отчасти справедливо. Но с этим не хочется мириться. Для владельцев клубов и тех, кто их обслуживает, футбол - это большой бизнес, а потом уже спортивный азарт. Но на трибунах сидят простые болелы, а не бизнесмены. Для большинства болельщиков футбол это спорт, это мысль, это эмоция и переживание "за наших". Поэтому и отношение к футболистам как к людям, а не как к способу ведения бизнеса. В общем, не нравится мне, что футболистов продают как скот и если что-то у футболиста пошло не так, то его могут отпустить (опять же за бабки), а могут и сгнобить. Хорошо, что Шатову удалось хоть на пол сезона уйти в другой загон.
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FanatSerj
1518429637
Банально бы сказал, что словил звезду, а сейчас осознал и приспустился с небес. Обычная хрень для лимитчиков.
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woyser
1518446359
Лично я не понимаю, почему эти людишки так восхваляют посредственных футболистов, вечно подающих надежды. Неужели никто плять не матерился прошлые годы, когда Шатов косячил косяк, за косяком и только благодаря Данни, Халку, Витселю оставался в обойме, так же как и Дзюба. Почему тот же Жирков, уже возрастной игрок, пашет как ломовая лошадь, создаёт моменты и к нему нет нареканий, а эти мажорики решили, что они звёзды и ещё пиарятся. Кузяев пришёл и играет, или что-то не так с Кузяевым? Денежный мешок, тренеры г...о и т.д и т.п. Да это футболёры в первую очередь полное г...о на халяву гребущие деньги. В Европе как? Пришёл на хорошие барыши - отработай, нет пошёл значит в аренду рангом ниже. Зенит ещё им одолжение делает, держит их на лавки и платит сумасшедшие деньги, проявляет лояльность, а они считают, что так и должно быть. Гнать их всех в шею, пусть в других клубах играют и раскрываются, если раскроются. Сколько их таких уже было, звёзд мля.
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