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    Игрок «Тосно» Дугалич призвал «Црвену Звезду» опасаться Головина и Витиньо

    Защитник «Тосно» Раде Дугалич в интервью изданию Sportske.net рассказал о сильных сторонах московского ЦСКА в преддверии матчей 1/16 Лиги Европы против сербской «Црвены Звезды».

    «Армейцы – серьезная команда, регулярно выступающая в еврокубках. Белградцам стоит опасаться Александра Головина, а также форварда Витиньо, обладающего хорошей техникой. Вся игра ЦСКА идет через этих футболистов.

    Думаю, «Црвена Звезда» в состоянии выстроить грамотную оборону против ЦСКА. Будьте готовы к тому, что во время московского матча будет холодно», – сказал Дугалич.

    Первый матч между сербами и россиянами состоится 13 февраля и начнется в 20:00 по Москве.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.02.2018 12:41
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 12 февраля 2018, 00:04

      ЦЗ без особых проблем пройдет цкг,ведь на выезде, их ждет поддержка не хуже чем дома))

      Минусуйте, евроОЧКИ мамкины)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 11 февраля 2018, 20:37

      Пусть всего боятся...

      1
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 11 февраля 2018, 15:59

      а ЦСКА должен бояться Васина!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Усть-Илимец 11 февраля 2018, 15:35

      Дугалич молодец)) запугивает своих земляков)) только Боаки не земляк ему)) бесстрашный какой-то и самоуверенный черный)

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 11 февраля 2018, 15:14

      Всё правильно,пусть бегают за этими двумя..

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 11 февраля 2018, 13:39

      бояться надо Ахмеда с Понтусом)))

      2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > volfrik 11 февраля 2018, 15:14

      Не надо раскрывать все карты..

      2
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