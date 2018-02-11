Игрок «Тосно» Дугалич призвал «Црвену Звезду» опасаться Головина и Витиньо

Защитник «Тосно» Раде Дугалич в интервью изданию Sportske.net рассказал о сильных сторонах московского ЦСКА в преддверии матчей 1/16 Лиги Европы против сербской «Црвены Звезды».

«Армейцы – серьезная команда, регулярно выступающая в еврокубках. Белградцам стоит опасаться Александра Головина, а также форварда Витиньо, обладающего хорошей техникой. Вся игра ЦСКА идет через этих футболистов.

Думаю, «Црвена Звезда» в состоянии выстроить грамотную оборону против ЦСКА. Будьте готовы к тому, что во время московского матча будет холодно», – сказал Дугалич.

Первый матч между сербами и россиянами состоится 13 февраля и начнется в 20:00 по Москве.