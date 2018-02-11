Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Игрок «Тосно» Дугалич призвал «Црвену Звезду» опасаться Головина и Витиньо

Игрок «Тосно» Дугалич призвал «Црвену Звезду» опасаться Головина и Витиньо

11 февраля 2018, 12:41
7

Защитник «Тосно» Раде Дугалич в интервью изданию Sportske.net рассказал о сильных сторонах московского ЦСКА в преддверии матчей 1/16 Лиги Европы против сербской «Црвены Звезды».

«Армейцы – серьезная команда, регулярно выступающая в еврокубках. Белградцам стоит опасаться Александра Головина, а также форварда Витиньо, обладающего хорошей техникой. Вся игра ЦСКА идет через этих футболистов.

Думаю, «Црвена Звезда» в состоянии выстроить грамотную оборону против ЦСКА. Будьте готовы к тому, что во время московского матча будет холодно», – сказал Дугалич.

Первый матч между сербами и россиянами состоится 13 февраля и начнется в 20:00 по Москве.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Лига Европы Црвена Звезда Тосно ЦСКА Головин Александр Витиньо Дугалич Раде
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
volfrik
1518345546
бояться надо Ахмеда с Понтусом)))
Ответить
за ЦСКА с 1980г
1518351299
Всё правильно,пусть бегают за этими двумя..
Ответить
Усть-Илимец
1518352528
Дугалич молодец)) запугивает своих земляков)) только Боаки не земляк ему)) бесстрашный какой-то и самоуверенный черный)
Ответить
Антон bx14e
1518353992
а ЦСКА должен бояться Васина!!
Ответить
Obi Wan
1518370658
Пусть всего боятся...
Ответить
Тraumtanzеr
1518383052
ЦЗ без особых проблем пройдет цкг,ведь на выезде, их ждет поддержка не хуже чем дома)) Минусуйте, евроОЧКИ мамкины)
Ответить
Главные новости
Тренер Египта потерял сознание во время драки своих жен
17:18
1
ФотоСимволическая сборная 4-го тура РПЛ по версии Радимова
16:57
1
В ЦСКА сделали смелое заявление о перспективах команды
16:23
2
Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов
15:55
2
Россия может сыграть еще один матч с участником ЧМ-2026 в сентябре
15:46
6
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
Родри и Канселу прошли медосмотр для «Барселоны»
15:10
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
16
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
15
Все новости
Все новости
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
17:49
Рабинер ответил, радоваться или огорчаться отъезду Батракова в «Галатасарай»
17:31
В «Динамо» ответили, что случилось с переставшим забивать Тюкавиным
16:47
1
Дивеев описал крупную победу «Зенита» над «Динамо» двумя словами
16:11
2
Реакция Черданцева на 3:0 «Зенита» против «Динамо»
16:07
Масалитин – о команде РПЛ: «Вообще ужас, клуб распадается на глазах»
15:37
1
Тренер «Зенита» рассказал, как Мостовой может проявить себя
15:28
«Рубин» готов перехватить игрока «Крыльев» у «Локомотива»
15:19
«Матч ТВ» покажет только две игры 5-го тура РПЛ
14:57
16
«Динамо» попросило ЭСК рассмотреть эпизод с пенальти в пользу «Зенита»
14:42
15
Журавель – Кержакову: «Генич стал звездой футбольной экспертизы, не сыграв ни минуты в РПЛ»
14:24
2
Стало известно, где продолжит карьеру Захарян, которым интересовался «Краснодар»
14:15
3
Черданцев предложил новую формулу проведения РПЛ
13:56
13
Шнякин оценил слова Кержакова о ТВ-экспертах
13:29
2
«Локомотив» рассмотрит подписание Мусаева
13:20
5
Стало известно подробное расписание матчей РПЛ с октября по декабрь
13:11
«Локомотив» рассмотрит покупку форварда «Ростова»
13:02
5
Кержаков – о ТВ-экспертах: «Если Никитин и Ильин – это варианты без альтернативы, то я умываю руки»
12:50
10
Президент «Галатасарая» отреагировал на трансфер Батракова
12:41
1
Жена Семака взяла на себя вину за штрафы, выписанные на машину тренера «Зенита»
12:32
19
В «Динамо» назвали ошибочным и непоследовательным решение о пенальти в пользу «Зенита»
12:11
12
Батраков приехал на матч «Локомотива» с «Ростовом»
11:56
1
«Локомотив» может купить полузащитника «Крыльев Советов»
11:45
1
Глушаков поддержал Баринова из-за критики болельщиков: «Я тоже через такое проходил»
11:25
3
Кержаков раскритиковал тренера клуба РПЛ: «Не нравится его работа и поведение»
11:13
8
Захаров – о пенальти в пользу «Зенита»: «Это была провокация со стороны господина Соболева»
10:41
28
Геркус допустил переход Батракова в «Барселону»
10:29
6
Булыкин – о концерте Канье на стадионе «Зенита»: «Цены никого не отпугнут»
10:15
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+