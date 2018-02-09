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    Жигулев: «Когда «Краснодар» подписал Шатова, мне предложили уйти в аренду. «Тосно» – лучший вариант»

    Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев прокомментировал свой переход на правах аренды в «Тосно». Клуб из Ленинградской области арендовал россиянина до конца сезона без права последующего выкупа.

    «Уже в конце первого круга думал о том, что мне не хватает игровой практики. На первом сборе у меня был разговор с Шалимовым (главный тренер «Краснодара» – прим.ред.). Я спросил, рассчитывают ли на меня во второй части сезона. Мне ответили, что рассчитывают и не отпустят.

    Когда «Краснодар» подписал Шатова, руководство предложило мне вариант с арендой, так как практики у меня стало бы еще меньше, чем в первом круге. Лучшим вариантом оказался «Тосно».

    Была ли возможность остаться? Думаю, была, но я лично хочу играть. Поэтому этот вариант пошел на пользу и мне, и «Краснодару».

    Хочу помочь «Тосно» решить клубные задачи. Буду стараться проявлять себя в каждой игре и на каждой тренировке по максимуму», – сказал Жигулев в разговоре с корреспондентом «Бомбардира» Николаем Живоглядовым.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.02.2018 19:31
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 февраля 2018, 09:53

      нормальный вариант, опыту наберешься, проявишь себя а там глядишь и в Краснодаре заиграешь в основе.

      3
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 10 февраля 2018, 09:34

      Жаль что своих в аренду, а варягов в основу...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +876

      Cromathaar 10 февраля 2018, 01:50

      Будем откровенны, Жигуль сдал. Может попадание в основу голову вскружило, может еще что. Наверное в аренду стоило уйти еще раньше, но лучше поздно, чем никогда.

      1
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 9 февраля 2018, 21:28

      Тосно на данный момент лучше, чем Зенит -2!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 февраля 2018, 20:48

      Возможно он прав.Его рассуждения не лишены реальности.

      2
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 9 февраля 2018, 20:40

      А чё, МОЛОДЧИК.
      Не .......оясь, спокойно.

      0
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      Рейтинг: +691

      retiremen 9 февраля 2018, 20:33

      После подписания Шатова, этот вопрос был делом времени. Тосно конечно не скамейка, но одно дело опыт в Краснодаре, а другое..... Хотя на то он и опыт, что бы его набираться. Радует, что без права выкупа.

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 9 февраля 2018, 20:05

      Переживать не стоит, аренда это не приговор!

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 9 февраля 2018, 19:48

      Бывают и более беспросветные варианты!
      Не в его годы печалиться! Играть, показывать, быть полезным и незаменимым - и телефон, даже ночью будет разряжаться!)))

      6
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      Рейтинг: +371

      multi1984 9 февраля 2018, 19:40

      Правильно,что свалил сразу

      1
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