Жигулев: «Когда «Краснодар» подписал Шатова, мне предложили уйти в аренду. «Тосно» – лучший вариант»

Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев прокомментировал свой переход на правах аренды в «Тосно». Клуб из Ленинградской области арендовал россиянина до конца сезона без права последующего выкупа.

«Уже в конце первого круга думал о том, что мне не хватает игровой практики. На первом сборе у меня был разговор с Шалимовым (главный тренер «Краснодара» – прим.ред.). Я спросил, рассчитывают ли на меня во второй части сезона. Мне ответили, что рассчитывают и не отпустят.

Когда «Краснодар» подписал Шатова, руководство предложило мне вариант с арендой, так как практики у меня стало бы еще меньше, чем в первом круге. Лучшим вариантом оказался «Тосно».

Была ли возможность остаться? Думаю, была, но я лично хочу играть. Поэтому этот вариант пошел на пользу и мне, и «Краснодару».

Хочу помочь «Тосно» решить клубные задачи. Буду стараться проявлять себя в каждой игре и на каждой тренировке по максимуму», – сказал Жигулев в разговоре с корреспондентом «Бомбардира» Николаем Живоглядовым.