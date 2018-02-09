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  • Жигулев: «Когда «Краснодар» подписал Шатова, мне предложили уйти в аренду. «Тосно» – лучший вариант»

Жигулев: «Когда «Краснодар» подписал Шатова, мне предложили уйти в аренду. «Тосно» – лучший вариант»

9 февраля 2018, 19:31
10

Полузащитник «Краснодара» Илья Жигулев прокомментировал свой переход на правах аренды в «Тосно». Клуб из Ленинградской области арендовал россиянина до конца сезона без права последующего выкупа.

«Уже в конце первого круга думал о том, что мне не хватает игровой практики. На первом сборе у меня был разговор с Шалимовым (главный тренер «Краснодара» – прим.ред.). Я спросил, рассчитывают ли на меня во второй части сезона. Мне ответили, что рассчитывают и не отпустят.

Когда «Краснодар» подписал Шатова, руководство предложило мне вариант с арендой, так как практики у меня стало бы еще меньше, чем в первом круге. Лучшим вариантом оказался «Тосно».

Была ли возможность остаться? Думаю, была, но я лично хочу играть. Поэтому этот вариант пошел на пользу и мне, и «Краснодару».

Хочу помочь «Тосно» решить клубные задачи. Буду стараться проявлять себя в каждой игре и на каждой тренировке по максимуму», – сказал Жигулев в разговоре с корреспондентом «Бомбардира» Николаем Живоглядовым.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Тосно Жигулев Илья
Комментарии (10)
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multi1984
1518194438
Правильно,что свалил сразу
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insider_retro
1518194923
Бывают и более беспросветные варианты! Не в его годы печалиться! Играть, показывать, быть полезным и незаменимым - и телефон, даже ночью будет разряжаться!)))
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Сильвербой
1518195924
Переживать не стоит, аренда это не приговор!
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retiremen
1518197607
После подписания Шатова, этот вопрос был делом времени. Тосно конечно не скамейка, но одно дело опыт в Краснодаре, а другое..... Хотя на то он и опыт, что бы его набираться. Радует, что без права выкупа.
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Юрэс
1518198051
А чё, МОЛОДЧИК. Не .......оясь, спокойно.
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zigbert
1518198483
Возможно он прав.Его рассуждения не лишены реальности.
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афоня72
1518200889
Тосно на данный момент лучше, чем Зенит -2!
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Cromathaar
1518216633
Будем откровенны, Жигуль сдал. Может попадание в основу голову вскружило, может еще что. Наверное в аренду стоило уйти еще раньше, но лучше поздно, чем никогда.
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bolela_16
1518244455
Жаль что своих в аренду, а варягов в основу...
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OfaZavr
1518245581
нормальный вариант, опыту наберешься, проявишь себя а там глядишь и в Краснодаре заиграешь в основе.
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