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  • Терентьев: «Могу подтянуться 25 раз, если ночью разбудят. Не видел ни одного человека, который мог бы сделать больше меня»

Терентьев: «Могу подтянуться 25 раз, если ночью разбудят. Не видел ни одного человека, который мог бы сделать больше меня»

9 февраля 2018, 18:52
19

Защитник «Зенита» Денис Терентьев рассказал об увлечении подтягиваниями. По словам футболиста, он может подтянуться 25 раз в любое время.

В нынешнем сезоне Терентьев провел в РФПЛ четыре матча, в которых заработал одну желтую карточку.

– Ходят легенды, что Денис Терентьев может подтянуться 15 раз. Правда ли это?

– Хах, легенды ходят, что может 33 раза – это рекорд мой. С детства работаю над этим компонентом, так что с этим все в порядке?

– 33 раза за один подход?

– Ну, 25 точно в любой момент и днем, и ночью, если разбудят.

– Это рекорд «Зенита» и «Ростова»?

– Не знаю, но ни разу не видел, чтобы кто-то 30 раз подтягивался. Говорят, гимнасты раз 20 могут, но не видел ни одного человека, который мог бы сделать больше меня.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Терентьев Денис
Комментарии (19)
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mialkov
1518191849
Как это важно для футбола!!! Молодец, продолжай!
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ROSTOV SUPER
1518191974
Хоть бы не позорился такую хрень нести , наверное с малолетками - наркоманами соревновался !
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Полная Канистра
1518192565
ну ночью то люди обычно спят или чем то там занимаются но ни как с подтягиванием
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nefar1on
1518192745
у нас что все футболисты дЭбилы?
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insider_retro
1518192986
Результат достойный, но далеко не предельный и не редкий! В армии на сдаче ФП некоторые полковники в годах делают 20-25 раз.
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Топс7
1518194011
25 раз это обычный результат, очень многие подтягиваются больше. Че он себя возомнил королем подтягивания.
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Lester84
1518194597
Лучше б голы забивал, турникмен хренов))
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OfaZavr
1518194686
ух ты какой силач иди возьми с полки пирожок))
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Tostao
1518210533
Когда нет других достойных результатов - говорят о подтягивании.)
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makson_klim
1518211046
мой личный рекорд в ВСРБ - 46 раз....Терентьев....скучно этим хвастаться результатом....(((ты в футбол играешь...не за был???
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