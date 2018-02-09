Терентьев: «Могу подтянуться 25 раз, если ночью разбудят. Не видел ни одного человека, который мог бы сделать больше меня»

Защитник «Зенита» Денис Терентьев рассказал об увлечении подтягиваниями. По словам футболиста, он может подтянуться 25 раз в любое время.

В нынешнем сезоне Терентьев провел в РФПЛ четыре матча, в которых заработал одну желтую карточку.

– Ходят легенды, что Денис Терентьев может подтянуться 15 раз. Правда ли это?

– Хах, легенды ходят, что может 33 раза – это рекорд мой. С детства работаю над этим компонентом, так что с этим все в порядке?

– 33 раза за один подход?

– Ну, 25 точно в любой момент и днем, и ночью, если разбудят.

– Это рекорд «Зенита» и «Ростова»?

– Не знаю, но ни разу не видел, чтобы кто-то 30 раз подтягивался. Говорят, гимнасты раз 20 могут, но не видел ни одного человека, который мог бы сделать больше меня.