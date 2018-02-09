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    Терентьев: «Могу подтянуться 25 раз, если ночью разбудят. Не видел ни одного человека, который мог бы сделать больше меня»

    Защитник «Зенита» Денис Терентьев рассказал об увлечении подтягиваниями. По словам футболиста, он может подтянуться 25 раз в любое время.

    В нынешнем сезоне Терентьев провел в РФПЛ четыре матча, в которых заработал одну желтую карточку.

    – Ходят легенды, что Денис Терентьев может подтянуться 15 раз. Правда ли это?

    – Хах, легенды ходят, что может 33 раза – это рекорд мой. С детства работаю над этим компонентом, так что с этим все в порядке?

    – 33 раза за один подход?

    – Ну, 25 точно в любой момент и днем, и ночью, если разбудят.

    – Это рекорд «Зенита» и «Ростова»?

    – Не знаю, но ни разу не видел, чтобы кто-то 30 раз подтягивался. Говорят, гимнасты раз 20 могут, но не видел ни одного человека, который мог бы сделать больше меня.

    Источник: ФК «Зенит»

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    09.02.2018 18:52
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 10 февраля 2018, 13:00

      Очень уж много внимания последнее время уделяют этому молокососу Терентьеву! А он и рад нести всякую чушь!!!

      0
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 10 февраля 2018, 11:08

      Ахахахах, это он понтуется после того как его гопник избил??? Я знаю несколько человек которые и 33 раза могут потянутся, и это далеко не спортсмены

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +183

      бочаров 10 февраля 2018, 04:20

      Ты если хочешь поспорить кто больше подтягивается, приезжай в Можайку я тебя научу.

      0
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 10 февраля 2018, 00:17

      мой личный рекорд в ВСРБ - 46 раз....Терентьев....скучно этим хвастаться результатом....(((ты в футбол играешь...не за был???

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 10 февраля 2018, 00:08

      Когда нет других достойных результатов - говорят о подтягивании.)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 9 февраля 2018, 20:48

      Господи

      1
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      Рейтинг: +93

      stachel 9 февраля 2018, 20:36

      Ну так и выступай в чемпионате по подтягиванию. Чего лезешь в футбол? Тут голы надо забивать.

      2
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 9 февраля 2018, 20:07

      В принципе его журналист провоцировал...но лучше бы рассказал за сколько 100 метров пробегает. А парни правы в армии многие 40 и больше подтягивались

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 февраля 2018, 19:44

      ух ты какой силач иди возьми с полки пирожок))

      5
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 9 февраля 2018, 19:43

      Лучше б голы забивал, турникмен хренов))

      3
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