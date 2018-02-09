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Романцев: «Спартак» имеет все шансы стать чемпионом»

9 февраля 2018, 09:44
22

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил шансы красно-белых на чемпионскую гонку в РФПЛ как положительные. По его словам, он также не верит в чемпионские перспективы «Зенита» в этом сезоне.

– Сейчас между «Спартаком» и лидирующим «Локомотивом» восемь очков. Они отыгрываются?

– Скажу так: «Спартак» имеет все шансы стать чемпионом. Многое, если не все, будет зависеть от первой после перерыва игры с «Локомотивом».

– Но есть еще и «Зенит», который по очкам идет вровень со «Спартаком».

– Что-то не верю я в питерский клуб. У них много классных игроков, но нет команды. Если у «Зенита» получится создать мощный коллектив, то будет нелегко всем лидерам.

– Смотрите контрольные матчи «Спартака» на сборах?

– Обязательно. Сразу скажу, что результаты – не показатель. На мой взгляд, все идет по нарастающей. Раньше все команды из чемпионата СССР собирались на черноморском побережье Кавказа. Так тех, кто там часто побеждал, сразу записывали в кандидаты на вылет! Победы говорили только о том, что команда не занимается тренировочным процессом, а играет налегке. Поэтому сейчас спартаковским болельщикам расстраиваться не нужно

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Локомотив Романцев Олег
Комментарии (22)
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VVM1964
1518159470
10 туров - конечно шансы есть , но их СОВСЕМ НЕ МНОГО , но пока они есть будем верить в удачу .
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IVAN53
1518159926
Тут ещё фактор случая) допустим в локо сломается парочка лидеров, а так с любой командой бывает , многое сразу может поменяться. всё таки надо ещё и зенит опасаться, скользкие типы))
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Опорник84
1518160746
Конечно поборемся!
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APchelov
1518160980
Насчёт игр налегке - это хорошо сказано ) Классный рецепт побед!
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Zeff
1518166388
Не все шансы. Где то около 0,003%.
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Zeff
1518166601
Ну да. Локо вобще ни о чём.
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srg38
1518167573
Спартак отстает от Локо на 8 очков. "Многое, если не все, будет зависеть от первой после перерыва игры с «Локомотивом» Отстает на 8 очков, а не на 3!
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DOCTOR PENALTY
1518174836
+++И всё-таки очень жаль, что Олег Иванович так рано закончил тренировать. А что касается гонки в РФПЛ: спасибо Локо, что создал такую ситуацию, весна будет весёлой. Каждую игру ждём с нетерпением.
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Полная Канистра
1518188327
вот это да----- браво Романцев ! главное слово ТЕХ КТО ЧАСТО ПОБЕЖДАЛ( в товарняках) СРАЗУ ЗАПИСЫВАЛИ В КАНДИДАТЫ НА ВЫЛЕТ.1 умно
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zigbert
1518194847
Шансы есть и надо попробовать их использовать.
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