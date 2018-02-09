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    Романцев: «Спартак» имеет все шансы стать чемпионом»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил шансы красно-белых на чемпионскую гонку в РФПЛ как положительные. По его словам, он также не верит в чемпионские перспективы «Зенита» в этом сезоне.

    – Сейчас между «Спартаком» и лидирующим «Локомотивом» восемь очков. Они отыгрываются?

    – Скажу так: «Спартак» имеет все шансы стать чемпионом. Многое, если не все, будет зависеть от первой после перерыва игры с «Локомотивом».

    – Но есть еще и «Зенит», который по очкам идет вровень со «Спартаком».

    – Что-то не верю я в питерский клуб. У них много классных игроков, но нет команды. Если у «Зенита» получится создать мощный коллектив, то будет нелегко всем лидерам.

    – Смотрите контрольные матчи «Спартака» на сборах?

    – Обязательно. Сразу скажу, что результаты – не показатель. На мой взгляд, все идет по нарастающей. Раньше все команды из чемпионата СССР собирались на черноморском побережье Кавказа. Так тех, кто там часто побеждал, сразу записывали в кандидаты на вылет! Победы говорили только о том, что команда не занимается тренировочным процессом, а играет налегке. Поэтому сейчас спартаковским болельщикам расстраиваться не нужно

    Источник: «Советский спорт»

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    09.02.2018 09:44
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +272

      Inks 11 февраля 2018, 19:24

      Удивительно, если бы этот старый хрюн по-другому сказал

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 февраля 2018, 19:47

      Шансы есть и надо попробовать их использовать.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 9 февраля 2018, 17:58

      вот это да----- браво Романцев ! главное слово ТЕХ КТО ЧАСТО ПОБЕЖДАЛ( в товарняках) СРАЗУ ЗАПИСЫВАЛИ В КАНДИДАТЫ НА ВЫЛЕТ.1 умно

      2
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      Рейтинг: +549

      avera 9 февраля 2018, 16:02

      У Динамо тоже есть шансы,и у Рубина,и у Ростова.Чего фантазировать -
      время покажет.

      0
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > avera 9 февраля 2018, 17:27

      Прости конечно, но что у тебя по математике было?) У Динамо даже теоретических шансов нет, т.к. предыдущие соперники за 10 туров должны проиграть почти все оставшиеся матчи, при том, что "милиционеры" наберут 30.

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 9 февраля 2018, 14:13

      +++И всё-таки очень жаль, что Олег Иванович так рано закончил тренировать. А что касается гонки в РФПЛ: спасибо Локо, что создал такую ситуацию, весна будет весёлой. Каждую игру ждём с нетерпением.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 февраля 2018, 13:03

      чемпион известен это Локомотив в тройку попадут Спартак и ЦСКА,,а дальше или Краснодар или Зенит

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      Рейтинг: +180

      лёха м 9 февраля 2018, 12:49

      не спорим все шансы есть

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      Рейтинг: +1580

      srg38 9 февраля 2018, 12:12

      Спартак отстает от Локо на 8 очков.
      "Многое, если не все, будет зависеть от первой после перерыва игры с «Локомотивом»
      Отстает на 8 очков, а не на 3!

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      Рейтинг: +584

      Бубновский 9 февраля 2018, 12:00

      ...если набрать 30 очков из 30-ти, то чемпионство в кармане!!!!

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      Рейтинг: +290

      Pablo845 9 февраля 2018, 11:58

      Не будет Спартак чемпионом-как пить дать!

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