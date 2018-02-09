Романцев: «Спартак» имеет все шансы стать чемпионом»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев оценил шансы красно-белых на чемпионскую гонку в РФПЛ как положительные. По его словам, он также не верит в чемпионские перспективы «Зенита» в этом сезоне.

– Сейчас между «Спартаком» и лидирующим «Локомотивом» восемь очков. Они отыгрываются?

– Скажу так: «Спартак» имеет все шансы стать чемпионом. Многое, если не все, будет зависеть от первой после перерыва игры с «Локомотивом».

– Но есть еще и «Зенит», который по очкам идет вровень со «Спартаком».

– Что-то не верю я в питерский клуб. У них много классных игроков, но нет команды. Если у «Зенита» получится создать мощный коллектив, то будет нелегко всем лидерам.

– Смотрите контрольные матчи «Спартака» на сборах?

– Обязательно. Сразу скажу, что результаты – не показатель. На мой взгляд, все идет по нарастающей. Раньше все команды из чемпионата СССР собирались на черноморском побережье Кавказа. Так тех, кто там часто побеждал, сразу записывали в кандидаты на вылет! Победы говорили только о том, что команда не занимается тренировочным процессом, а играет налегке. Поэтому сейчас спартаковским болельщикам расстраиваться не нужно