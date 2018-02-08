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  • Мутко: «Когда клубы покупают игроков, они ни с кем не советуются. А когда денег нет, кричат, что будут сниматься»

Мутко: «Когда клубы покупают игроков, они ни с кем не советуются. А когда денег нет, кричат, что будут сниматься»

8 февраля 2018, 13:00
16

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал финансовую ситуацию в «Амкаре» и «Тосно».

«По «Тосно» вопросы должны быть сняты до конца сезона, с «Амкаром» так же. Я недавно разговаривал с президентом РФПЛ, мы говорили, что экономикой клуба должна заниматься в том числе и лига через механизмы лицензирования, привлечения средств. К сожалению, некоторые считают, что кто-то им должен – люди, которые создавали «Тосно», должны были в свое время думать на несколько лет вперед.

Скорее всего, надо смотреть через механизм лицензирования, чтобы мы видели бизнес-проект, откуда будут браться деньги. Получается же, что, когда люди приобретают игроков и тратятся, они ни с кем не советуются. Когда денег не хватает, они бегут и кричат, что средств нет, будут сниматься, поэтому «власти помогайте».

Мы за этими клубами следим, будем делать все, чтобы они как минимум сезон доигрывали, но им надо долгосрочно смотреть на свою экономику, реальные возможности, правильно выстраивать бизнес», — сказал Мутко.

Напомним, что игроки» «Тосно» не получают задолженности по зарплате с октября. «Амкар» в конце 2017 года объявил о том, что клуб находится на грани банкротства.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Тосно Амкар-Пермь Мутко Виталий
Комментарии (16)
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Берёза В.
1518084232
А ты вообще жулик ))
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insider_retro
1518084739
Для великого Мутко, с высоты его вице-премьерства, проблемы какого-то футбола, кажутся уже какими-то мелкими и сермяжными! Успокаивает, что он будет следить, наблюдать и советовать, как в клубах творить долгосрочную экономику!))
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Vratarь
1518088975
Младшие клубы смотрят на старших, и копируют их. Но министерств, топливных компаний, и федеральных сетей на всех не хватает. Поэтому младшим клубам денег хватает только на несколько лет. Это всё, что они могут выжать при данной схеме, которую в наш футбол ввели когорта Мутков, Федунов, Галицких, Гинеров. Схема выливания патоки на неокрепшие соты российского футбола. Уберите посторонние вливания в команды первой шестёрки, и они окажутся там же, где и "Тосно" с "Амкаром". Или закрепите тогда за каждым клубом скважину, заправку, магазин вместо бюджета, и закроем эту тему.
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SPACE TRUCKIN
1518090997
ох уж этот мутко! за свои проделки ответь сначала...
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Asbjorn
1518091283
Давно пора гнать в шею Мутко,подальше от спорта
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Aleksandr_1986_Spb_
1518091330
Когда правительство назначает Мутко на высокие должности оно не спрашивает народ, а когда результатов нет вопрошает почему же так всё плохо...
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upiter622
1518097922
А что с тобой советоваться то?Ты и так получишь жирный откат!!!
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kykyi
1518098785
За сегодня уже две заметки о Мутко на Бомбардире. А как же негласный запрет, не упоминать его имя в СМИ (хотя Бомьардир наверное и не СМИ), смотри Бомбардир, допрыгаешься.
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Полная Канистра
1518103556
странно что ему ещё рот не заклеили
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Сильвербой
1518107203
Стоит задуматься как такие клубы проходят лицензирование!? Надеюсь не за откаты!!!??
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