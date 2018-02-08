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    Мутко: «Когда клубы покупают игроков, они ни с кем не советуются. А когда денег нет, кричат, что будут сниматься»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал финансовую ситуацию в «Амкаре» и «Тосно».

    «По «Тосно» вопросы должны быть сняты до конца сезона, с «Амкаром» так же. Я недавно разговаривал с президентом РФПЛ, мы говорили, что экономикой клуба должна заниматься в том числе и лига через механизмы лицензирования, привлечения средств. К сожалению, некоторые считают, что кто-то им должен – люди, которые создавали «Тосно», должны были в свое время думать на несколько лет вперед.

    Скорее всего, надо смотреть через механизм лицензирования, чтобы мы видели бизнес-проект, откуда будут браться деньги. Получается же, что, когда люди приобретают игроков и тратятся, они ни с кем не советуются. Когда денег не хватает, они бегут и кричат, что средств нет, будут сниматься, поэтому «власти помогайте».

    Мы за этими клубами следим, будем делать все, чтобы они как минимум сезон доигрывали, но им надо долгосрочно смотреть на свою экономику, реальные возможности, правильно выстраивать бизнес», — сказал Мутко.

    Напомним, что игроки» «Тосно» не получают задолженности по зарплате с октября. «Амкар» в конце 2017 года объявил о том, что клуб находится на грани банкротства.

    Источник: ТАСС

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    08.02.2018 13:00
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 8 февраля 2018, 19:26

      Стоит задуматься как такие клубы проходят лицензирование!? Надеюсь не за откаты!!!??

      2
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 февраля 2018, 18:25

      странно что ему ещё рот не заклеили

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1138

      Andrew01 8 февраля 2018, 17:24

      Тосно же Заболотного в Зенит продал? Где деньги? или начальство сразу себе дачи достроило пока есть откуда взять а игрокам шиш?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 8 февраля 2018, 17:06

      За сегодня уже две заметки о Мутко на Бомбардире. А как же негласный запрет, не упоминать его имя в СМИ (хотя Бомьардир наверное и не СМИ), смотри Бомбардир, допрыгаешься.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2075

      upiter622 8 февраля 2018, 16:52

      А что с тобой советоваться то?Ты и так получишь жирный откат!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 8 февраля 2018, 15:33

      Страшно представить каких это звезд приобрел Тосно, что они аж клуб обанкротили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 8 февраля 2018, 15:02

      Когда правительство назначает Мутко на высокие должности оно не спрашивает народ, а когда результатов нет вопрошает почему же так всё плохо...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Aleksandr_1986_Spb_ 8 февраля 2018, 17:01

      В данном случае не правительство, а Путин, президент назначает вице-премьеров. Хотя и правительство, тоже он.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 8 февраля 2018, 15:01

      Давно пора гнать в шею Мутко,подальше от спорта

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 8 февраля 2018, 14:57

      ???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 8 февраля 2018, 14:56

      ох уж этот мутко! за свои проделки ответь сначала...

      5
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