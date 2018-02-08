Мутко: «Когда клубы покупают игроков, они ни с кем не советуются. А когда денег нет, кричат, что будут сниматься»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал финансовую ситуацию в «Амкаре» и «Тосно».

«По «Тосно» вопросы должны быть сняты до конца сезона, с «Амкаром» так же. Я недавно разговаривал с президентом РФПЛ, мы говорили, что экономикой клуба должна заниматься в том числе и лига через механизмы лицензирования, привлечения средств. К сожалению, некоторые считают, что кто-то им должен – люди, которые создавали «Тосно», должны были в свое время думать на несколько лет вперед.

Скорее всего, надо смотреть через механизм лицензирования, чтобы мы видели бизнес-проект, откуда будут браться деньги. Получается же, что, когда люди приобретают игроков и тратятся, они ни с кем не советуются. Когда денег не хватает, они бегут и кричат, что средств нет, будут сниматься, поэтому «власти помогайте».

Мы за этими клубами следим, будем делать все, чтобы они как минимум сезон доигрывали, но им надо долгосрочно смотреть на свою экономику, реальные возможности, правильно выстраивать бизнес», — сказал Мутко.

Напомним, что игроки» «Тосно» не получают задолженности по зарплате с октября. «Амкар» в конце 2017 года объявил о том, что клуб находится на грани банкротства.