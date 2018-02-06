Тренерский штаб сборной России отправил допинг-офицерам список потенциальных участников ЧМ-2018

Как сообщил в эфире телеканала «Матч ТВ» главный тренер сборной России Станислав Черчесов, тренерский штаб национальной команды отправил допинг-офицерам список потенциальных участников чемпионата мира 2018 года.

Перечень состоит из более чем 50-ти игроков. В основном в нем присутствуют футболисты «Спартака», ЦСКА, «Зенита» и «Рубина». Помимо прочих в список вошли травмированный защитник красно-белых Георгий Джикия, голкипер казанского клуба Сослан Джанаев и защитник армейцев Василий Березуцкий, который ранее объявил о приостановлении карьеры в сборной.

Мировое первенство-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах на 12-ти стадионах. Россияне сыграют в одной группе с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.