Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тренерский штаб сборной России отправил допинг-офицерам список потенциальных участников ЧМ-2018

    Как сообщил в эфире телеканала «Матч ТВ» главный тренер сборной России Станислав Черчесов, тренерский штаб национальной команды отправил допинг-офицерам список потенциальных участников чемпионата мира 2018 года.

    Перечень состоит из более чем 50-ти игроков. В основном в нем присутствуют футболисты «Спартака», ЦСКА, «Зенита» и «Рубина». Помимо прочих в список вошли травмированный защитник красно-белых Георгий Джикия, голкипер казанского клуба Сослан Джанаев и защитник армейцев Василий Березуцкий, который ранее объявил о приостановлении карьеры в сборной.

    Мировое первенство-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11-ти российских городах на 12-ти стадионах. Россияне сыграют в одной группе с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.02.2018 13:10
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 8 февраля 2018, 10:23

      лучше проверьте Сборную на содержание тормозной жидкости

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +224

      Хакасия 6 февраля 2018, 17:05

      Сначала отстранят, затем оправдают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 6 февраля 2018, 16:54

      Я бы на месте Черчесова в наглую, отправил всех игроков РФПЛ с российским паспортом, зарубежных игроков, являющимися гражданами России, а вдруг, заиграет космос, а это нам надо, надо брать.Ну минимум 1000 человек включил в список, а там хз, страна то у нас большая! Пусть ябу..ся, проверяют всех))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 6 февраля 2018, 15:05

      Какой допинг, промили и достаточно

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > ALEX ML 8 февраля 2018, 10:23

      Алкоголь - 1-й допинг как бы..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6309

      порт 6 февраля 2018, 15:05

      Также бандеролью были отправлены слюна, моча и кал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 6 февраля 2018, 14:02

      наши допинг не принимают

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Leeds1023 6 февраля 2018, 13:28

      Зачем?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11