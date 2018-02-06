Жиру начал карьеру в «Челси» с разгрома от «Уотфорда», Эмерсон остался в запасе

«Челси» в матче 26 тура чемпионата Англии уступил «Уотфорду» со счетом 1:4.

На 64 минуте Оливье Жиру вышел на замену вместо Педро при счете 0:1 и не отметился результативными действиями. Для француза встреча стала первой за новый клуб после перехода из «Арсенала». Сумма перехода 31-летнего форварда оценивается в 17 миллионов евро.

Другой новичок синих – защитник Эмерсон – попал в заявку на встречу, но не вышел на поле. Считается, что сумма его трансфера из «Ромы» составила 20 миллионов.

После результата на «Викарэйдж Роад» команда Антонио Конте сохранила четвертую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги.