Ди Ливио: «Каррера был скромным в жизни, но в раздевалке становился лидером»

Экс-полузащитник «Ювентуса» Анджело Ди Ливио о бывшем одноклубнике Массимо Каррере.

— Массимо Каррера в первом же сезоне сделал «Спартак» чемпионом. Когда вы играли за «Ювентус», он был так же крут?

— Да, он был отличным защитником. И очень приятно, когда итальянец уезжает работать за границу. Мы всегда внимательно следим за его результатами. Очень здорово, что Каррера добился таких успехов со «Спартаком».

— Объясните тем, кто не видел его на поле: Каррера чем-то выделялся?

— Он всегда был физически крепким, но при этом очень скромным. И в жизни, и на поле. Но внутри раздевалки становился лидером — такого харизматичного человека важно иметь любой команде.

— Почему Каррера сдружился именно с Конте?

— Каррера учился у Конте. Мне кажется, он смотрел на то, как Антонио работает и что он собой представляет, и все это впитывал

Красно-белые ушли на перерыв РФПЛ в статусе третьей команды турнирной таблицы. Чемпионат возобновится в марте.

Соперником «Спартака» по 1/16 финала Лиги Европы стал «Атлетик». Матчи состоятся 15 и 22 февраля.