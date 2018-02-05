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  • Ди Ливио: «Каррера был скромным в жизни, но в раздевалке становился лидером»

Ди Ливио: «Каррера был скромным в жизни, но в раздевалке становился лидером»

5 февраля 2018, 21:16
3

Экс-полузащитник «Ювентуса» Анджело Ди Ливио о бывшем одноклубнике Массимо Каррере.

— Массимо Каррера в первом же сезоне сделал «Спартак» чемпионом. Когда вы играли за «Ювентус», он был так же крут?

— Да, он был отличным защитником. И очень приятно, когда итальянец уезжает работать за границу. Мы всегда внимательно следим за его результатами. Очень здорово, что Каррера добился таких успехов со «Спартаком».

— Объясните тем, кто не видел его на поле: Каррера чем-то выделялся?

— Он всегда был физически крепким, но при этом очень скромным. И в жизни, и на поле. Но внутри раздевалки становился лидером — такого харизматичного человека важно иметь любой команде.

— Почему Каррера сдружился именно с Конте?

— Каррера учился у Конте. Мне кажется, он смотрел на то, как Антонио работает и что он собой представляет, и все это впитывал

Красно-белые ушли на перерыв РФПЛ в статусе третьей команды турнирной таблицы. Чемпионат возобновится в марте.

Соперником «Спартака» по 1/16 финала Лиги Европы стал «Атлетик». Матчи состоятся 15 и 22 февраля.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Ювентус Каррера Массимо
Комментарии (3)
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Krics
1517856496
Массимо - лучший !!!
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DOCTOR PENALTY
1517862958
Мы видим и ценим все положительные качества Карреры.
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zigbert
1517895882
Не мешало бы ему закрепить свой результат.Удачи.
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