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    Ди Ливио: «Каррера был скромным в жизни, но в раздевалке становился лидером»

    Экс-полузащитник «Ювентуса» Анджело Ди Ливио о бывшем одноклубнике Массимо Каррере.

    — Массимо Каррера в первом же сезоне сделал «Спартак» чемпионом. Когда вы играли за «Ювентус», он был так же крут?

    — Да, он был отличным защитником. И очень приятно, когда итальянец уезжает работать за границу. Мы всегда внимательно следим за его результатами. Очень здорово, что Каррера добился таких успехов со «Спартаком».

    — Объясните тем, кто не видел его на поле: Каррера чем-то выделялся?

    — Он всегда был физически крепким, но при этом очень скромным. И в жизни, и на поле. Но внутри раздевалки становился лидером — такого харизматичного человека важно иметь любой команде.

    — Почему Каррера сдружился именно с Конте?

    — Каррера учился у Конте. Мне кажется, он смотрел на то, как Антонио работает и что он собой представляет, и все это впитывал

    Красно-белые ушли на перерыв РФПЛ в статусе третьей команды турнирной таблицы. Чемпионат возобновится в марте.

    Соперником «Спартака» по 1/16 финала Лиги Европы стал «Атлетик». Матчи состоятся 15 и 22 февраля.

    Источник: Sport24

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    05.02.2018 21:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 6 февраля 2018, 08:44

      Не мешало бы ему закрепить свой результат.Удачи.

      1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 5 февраля 2018, 23:35

      Мы видим и ценим все положительные качества Карреры.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +901

      Krics 5 февраля 2018, 21:48

      Массимо - лучший !!!

      2
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