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    Де Бур: «АПЛ – хороший вариант для Квинси»

    Бывший тренер «Кристал Пэлас» Франк де Бур оценил перспективы футболиста «Спартака» Квинси Промеса, в случае перехода того в английскую Премьер-лигу. По его словам, голландский футболист может достичь определенного успеха в Англии.

    Напомним, что ранее сообщалось об интересе к Промесу со стороны «Ливерпуля» и «Саутгемптона».

    – Зимой Промеса хотел купить «Саутгемптон». Жалеете, что сделка не состоялась?

    – АПЛ – хороший вариант для Квинси. Проблема в том, что в Англии смотрят на потенциального новичка и сомневаются: а потянет ли он физически премьер-лигу? Им нужна стопроцентная уверенность. Тем более, если приходится платить так много денег. Надеюсь, однажды трансфер Промеса в Англию станет реальностью. Это шаг наверх в карьере.

    – Вы звали Промеса в «Аякс» из «Твенте». Если бы до сих пор работали в «Кристал Пэлас», попросили бы купить Квинси?

    – Мы следили за Промесом. Я был не прочь привезти его в «Кристал Пэлас». Но тогда мы не могли позволить себе таких трат. «Кристал Пэлас» уже заплатил за Бентеке около 38 миллионов евро, и потратить еще 30 на Квинси – это было бы чересчур. Ни до каких переговоров дело не дошло.

    – «Ливерпуль» Квинси бы не потянул?

    – Почему? Легко понял бы «Ливерпуль», если бы он и правда хотел купить Промеса. Получи Мане травму, Квинси стал бы хорошей заменой. В топ-клубе Промесу, возможно, пришлось бы ждать своего шанса. Но если на тебя выйдет «Ливерпуль», сложно отказать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.02.2018 08:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 февраля 2018, 14:33

      Поразмышлять конечно можно,но сейчас весь свой потенциал ,Квинси должен направить на успешное завершение сезона.

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      Рейтинг: +789

      Jenea83 5 февраля 2018, 12:06

      Там бегать надо весь матч, и отрабатывать в обороне. Муса тоже уехал в апл- а он бегун тот еще)

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