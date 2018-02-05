Де Бур: «АПЛ – хороший вариант для Квинси»

Бывший тренер «Кристал Пэлас» Франк де Бур оценил перспективы футболиста «Спартака» Квинси Промеса, в случае перехода того в английскую Премьер-лигу. По его словам, голландский футболист может достичь определенного успеха в Англии.

Напомним, что ранее сообщалось об интересе к Промесу со стороны «Ливерпуля» и «Саутгемптона».

– Зимой Промеса хотел купить «Саутгемптон». Жалеете, что сделка не состоялась?

– АПЛ – хороший вариант для Квинси. Проблема в том, что в Англии смотрят на потенциального новичка и сомневаются: а потянет ли он физически премьер-лигу? Им нужна стопроцентная уверенность. Тем более, если приходится платить так много денег. Надеюсь, однажды трансфер Промеса в Англию станет реальностью. Это шаг наверх в карьере.

– Вы звали Промеса в «Аякс» из «Твенте». Если бы до сих пор работали в «Кристал Пэлас», попросили бы купить Квинси?

– Мы следили за Промесом. Я был не прочь привезти его в «Кристал Пэлас». Но тогда мы не могли позволить себе таких трат. «Кристал Пэлас» уже заплатил за Бентеке около 38 миллионов евро, и потратить еще 30 на Квинси – это было бы чересчур. Ни до каких переговоров дело не дошло.

– «Ливерпуль» Квинси бы не потянул?

– Почему? Легко понял бы «Ливерпуль», если бы он и правда хотел купить Промеса. Получи Мане травму, Квинси стал бы хорошей заменой. В топ-клубе Промесу, возможно, пришлось бы ждать своего шанса. Но если на тебя выйдет «Ливерпуль», сложно отказать.