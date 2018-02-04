Бывший игрок сборной Португалии Паулета: «У Фернандеша и Эдера есть шансы сыграть на ЧМ-2018»

Бывший нападающий сборной Португалии Педру Паулета поделился мнением об игре соотечественников Мануэля Фернандеша и Эдера, которые выступают за «Локомотив».

«Я видел несколько матчей вашего чемпионата, когда главным тренером «Зенита» был Андре Виллаш-Боаш, но, к сожалению, в последнее время не часто удается видеть игры российских команд.

Но сейчас в России играют два португальца — Мануэль Фернандеш и Эдер. Считаю, у ребят есть все шансы сыграть на предстоящем чемпионате мира. Мануэл Фернандеш – очень сильный футболист, Эдер отлично проявил себя на чемпионате Европы, помог сборной завоевать трофей. Да, в «Локомотиве» он провел всего несколько месяцев, но, надеюсь, он хорошо проявит себя в команде и поможет сборной на чемпионате мира», — сказал Паулета.

Фернандеш сыграл во всех матчах «Локомотива» в РФПЛ, отметившись пятью голами и пятью голевыми передачами. Эдер забил три гола в девяти матчах.