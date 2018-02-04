17-летний игрок «Спартака» Игнатов: «Каррера подбадривает, потихоньку осваиваюсь»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал о своем дебюте за красно-белых во вчерашнем матче с «Хэбэй Чайна Форчун» (1:2), а также о тренировках с основной командой.

— Поздравляем с дебютом, Михаил! Сильно волновались?

— Если честно, очень. Первый матч есть первый матч.

— Когда узнали, что выйдете в стартовом составе?

— За 45 минут до начала игры.

— По ходу встречи вы не раз вступали в борьбу с Хавьером Маскерано. Какие ощущения от дуэли с аргентинцем, который еще три недели назад выходил на поле вместе с Месси?

— На поле я об этом как-то не задумывался. Хотя футболист он, конечно, классный.

— Интересно узнать о ваших первых впечатлениях от тренировок с основой.

— С одной стороны, занятия у всех трех спартаковских команд похожи, так что мне все понятно. С другой — уровень скоростей просто запредельный. Игра идет низом, все четко. Сразу становится понятно, что мне предстоит еще многому научиться.

— Как проходит общение с Массимо Каррерой?

— Тренер часто подбадривает, говорит: «Не тушуйся, действуй увереннее». Партнеры тоже всегда что-нибудь подсказывают. В общем, потихоньку осваиваюсь.