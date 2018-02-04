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    17-летний игрок «Спартака» Игнатов: «Каррера подбадривает, потихоньку осваиваюсь»

    Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал о своем дебюте за красно-белых во вчерашнем матче с «Хэбэй Чайна Форчун» (1:2), а также о тренировках с основной командой.

    — Поздравляем с дебютом, Михаил! Сильно волновались?

    — Если честно, очень. Первый матч есть первый матч.

    — Когда узнали, что выйдете в стартовом составе?

    — За 45 минут до начала игры.

    — По ходу встречи вы не раз вступали в борьбу с Хавьером Маскерано. Какие ощущения от дуэли с аргентинцем, который еще три недели назад выходил на поле вместе с Месси?

    — На поле я об этом как-то не задумывался. Хотя футболист он, конечно, классный.

    — Интересно узнать о ваших первых впечатлениях от тренировок с основой.

    — С одной стороны, занятия у всех трех спартаковских команд похожи, так что мне все понятно. С другой — уровень скоростей просто запредельный. Игра идет низом, все четко. Сразу становится понятно, что мне предстоит еще многому научиться.

    — Как проходит общение с Массимо Каррерой?

    — Тренер часто подбадривает, говорит: «Не тушуйся, действуй увереннее». Партнеры тоже всегда что-нибудь подсказывают. В общем, потихоньку осваиваюсь.

    Источник: ФК «Спартак»

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    04.02.2018 13:19
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 4 февраля 2018, 23:17

      главное что бы Федун не обозвал его - что это наш Месси ! один уже есть !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 февраля 2018, 18:38

      отлично что молодых подтягивает Массимо, главное чтобы работать не переставали и стремиться быть лучше.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +600

      polozovs 4 февраля 2018, 18:30

      Каррера молодец, спасибо ему за качественную работу с клубом.
      Надо доверять молодежи.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 4 февраля 2018, 17:58

      Еще Рассказов неплохо смотрится.

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc > Приус 4 февраля 2018, 20:03

      Да, Рассказов мне тоже понравился! Если так будет прогрессировать, то Димон место потеряет.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5444

      Приус > Алекc 5 февраля 2018, 19:31

      Запросто.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 4 февраля 2018, 17:52

      А говорили, Каррера не ставит молодняк.

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 февраля 2018, 16:29

      За ними будущее нашего футбола.Главное тренировки и повышение своего уровня,не боятся трудностей.Удачи.

      6
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 4 февраля 2018, 14:44

      Респект Каррере, что так мотивирует молодёжь. Это будущее команды.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 4 февраля 2018, 14:16

      пора брать молодых из своей школы, а то растим для других клубов

      5
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 4 февраля 2018, 14:02

      Побольше бы таких пацанов пораньше в основной состав подтягивали,,,глядишь и сборная из группы начнет выходить!!

      7
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      Рейтинг: +818

      diktatop 4 февраля 2018, 14:00

      удачи и роста

      5
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