17-летний игрок «Спартака» Игнатов: «Каррера подбадривает, потихоньку осваиваюсь»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал о своем дебюте за красно-белых во вчерашнем матче с «Хэбэй Чайна Форчун» (1:2), а также о тренировках с основной командой.
— Поздравляем с дебютом, Михаил! Сильно волновались?
— Если честно, очень. Первый матч есть первый матч.
— Когда узнали, что выйдете в стартовом составе?
— За 45 минут до начала игры.
— По ходу встречи вы не раз вступали в борьбу с Хавьером Маскерано. Какие ощущения от дуэли с аргентинцем, который еще три недели назад выходил на поле вместе с Месси?
— На поле я об этом как-то не задумывался. Хотя футболист он, конечно, классный.
— Интересно узнать о ваших первых впечатлениях от тренировок с основой.
— С одной стороны, занятия у всех трех спартаковских команд похожи, так что мне все понятно. С другой — уровень скоростей просто запредельный. Игра идет низом, все четко. Сразу становится понятно, что мне предстоит еще многому научиться.
— Как проходит общение с Массимо Каррерой?
— Тренер часто подбадривает, говорит: «Не тушуйся, действуй увереннее». Партнеры тоже всегда что-нибудь подсказывают. В общем, потихоньку осваиваюсь.