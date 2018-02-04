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  • 17-летний игрок «Спартака» Игнатов: «Каррера подбадривает, потихоньку осваиваюсь»

17-летний игрок «Спартака» Игнатов: «Каррера подбадривает, потихоньку осваиваюсь»

4 февраля 2018, 13:19
13

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов рассказал о своем дебюте за красно-белых во вчерашнем матче с «Хэбэй Чайна Форчун» (1:2), а также о тренировках с основной командой.

— Поздравляем с дебютом, Михаил! Сильно волновались?

— Если честно, очень. Первый матч есть первый матч.

— Когда узнали, что выйдете в стартовом составе?

— За 45 минут до начала игры.

— По ходу встречи вы не раз вступали в борьбу с Хавьером Маскерано. Какие ощущения от дуэли с аргентинцем, который еще три недели назад выходил на поле вместе с Месси?

— На поле я об этом как-то не задумывался. Хотя футболист он, конечно, классный.

— Интересно узнать о ваших первых впечатлениях от тренировок с основой.

— С одной стороны, занятия у всех трех спартаковских команд похожи, так что мне все понятно. С другой — уровень скоростей просто запредельный. Игра идет низом, все четко. Сразу становится понятно, что мне предстоит еще многому научиться.

— Как проходит общение с Массимо Каррерой?

— Тренер часто подбадривает, говорит: «Не тушуйся, действуй увереннее». Партнеры тоже всегда что-нибудь подсказывают. В общем, потихоньку осваиваюсь.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Игнатов Михаил
Комментарии (13)
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diktatop
1517742039
удачи и роста
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афоня72
1517742168
Побольше бы таких пацанов пораньше в основной состав подтягивали,,,глядишь и сборная из группы начнет выходить!!
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Александ1982
1517743019
пора брать молодых из своей школы, а то растим для других клубов
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DOCTOR PENALTY
1517744656
Респект Каррере, что так мотивирует молодёжь. Это будущее команды.
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zigbert
1517750986
За ними будущее нашего футбола.Главное тренировки и повышение своего уровня,не боятся трудностей.Удачи.
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Одинокий волк Маквейд
1517755933
А говорили, Каррера не ставит молодняк.
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Приус
1517756280
Еще Рассказов неплохо смотрится.
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polozovs
1517758226
Каррера молодец, спасибо ему за качественную работу с клубом. Надо доверять молодежи.
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OfaZavr
1517758703
отлично что молодых подтягивает Массимо, главное чтобы работать не переставали и стремиться быть лучше.
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vladimir63
1517775425
главное что бы Федун не обозвал его - что это наш Месси ! один уже есть !
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