Гришин: «Я в «Химках»? Это полная ерунда»

Экс-тренер молодежной команды ЦСКА и юношеской сборной России Александр Гришин заявил, что не подписывал контракт с «Химками». Ранее СМИ сообщили, что специалист возглавил подмосковный клуб.

«Информация о том, что я возглавил клуб «Химки», – это полная ерунда. Я сейчас нахожусь за границей на стажировке, прилетаю завтра вечером.

Я сам удивлен, поэтому ничего не могу сказать по этому поводу. Но спасибо за хорошую новость, что кто-то еще помнит», — сказал Гришин.

Гришин тренировал молодежку ЦСКА с 2010 года, покинув ее летом 2017-го и возглавив юношескую сборную России. 15 января 2018 года стало известно, что РФС расторг контракт со специалистом, не сумевшим вывести команду в элитный раунд квалификации чемпионата Европы.