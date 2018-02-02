Бабаев: «Хотелось бы, чтобы Игнашевич и Березуцкие остались в ЦСКА»

Согласен, что надо оставлять, только не нынешних "дедушек", которые или травмы бесконечные получают, или косячат по причине потери формы. Надо оставлять их подросших "внуков". Только есть проблема: не растят наши "березуцкие", "игнашевичи" и иже с ними, а также их начальники этих "внуков", куда легче купить в "забугорье" дорогущих легионеров.
Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о контрактах Сергея Игнашевича, Алексея и Василия Березуцких.
«Понятно, что очень много сил и времени они отдали клубу. Давить на них мы не будем. Сейчас, надеюсь, успешно закончим сезон, а потом сядем за стол переговоров. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы они продолжили играть за ЦСКА», – сказал функционер.
Братья Березуцкие дебютировали за основу армейцев в 2002 году, Игнашевич перешел в 2004. На троих футболисты провели более полутора тысячи матчей за московский клуб.