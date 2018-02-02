Бабаев: «Хотелось бы, чтобы Игнашевич и Березуцкие остались в ЦСКА»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о контрактах Сергея Игнашевича, Алексея и Василия Березуцких.

«Понятно, что очень много сил и времени они отдали клубу. Давить на них мы не будем. Сейчас, надеюсь, успешно закончим сезон, а потом сядем за стол переговоров. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы они продолжили играть за ЦСКА», – сказал функционер.

Братья Березуцкие дебютировали за основу армейцев в 2002 году, Игнашевич перешел в 2004. На троих футболисты провели более полутора тысячи матчей за московский клуб.