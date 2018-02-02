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  • Бабаев: «Хотелось бы, чтобы Игнашевич и Березуцкие остались в ЦСКА»

Бабаев: «Хотелось бы, чтобы Игнашевич и Березуцкие остались в ЦСКА»

2 февраля 2018, 16:28
12

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о контрактах Сергея Игнашевича, Алексея и Василия Березуцких.

«Понятно, что очень много сил и времени они отдали клубу. Давить на них мы не будем. Сейчас, надеюсь, успешно закончим сезон, а потом сядем за стол переговоров. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы они продолжили играть за ЦСКА», – сказал функционер.

Братья Березуцкие дебютировали за основу армейцев в 2002 году, Игнашевич перешел в 2004. На троих футболисты провели более полутора тысячи матчей за московский клуб.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Игнашевич Сергей
Комментарии (12)
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Ruryu
1517578431
Какой играть??? Пожалейте пенсионеров!!! Все,что можно,они отдали на поле. Пора бы и на отдых
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InterMilLano1908
1517580046
Нужна перестройка и надеюсь наши ветераны тоже понимают это!
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vladimir-7
1517580075
С.Игнашевич и братья Березуцкие сами решат уйти им или остаться в ПФК ЦСКА и в каком качестве. Все трое заслужили огромного уважения со стороны руководства и болельщиков клуба.
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EcioAuditore
1517580233
Сереге бы пора уходить, в тот же тренерский штаб, а Берёз я бы оставил еще на пару сезонов, чтобы молодежь успеть подготовить к основе
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acer2003
1517580729
А на них кто то претендует, кроме ЦСКА ?
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fanchik
1517581545
Бабаев лукавит с предложением что "ветеранчикам "продлят "игроцкую" карьеру.В их возрасте предлагают работу в структуре клуба ,а вот решение и выбор остается за уважаемыми футболистами.
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Чикомас
1517581749
Тратится на новых, молодых защитников, как я понимаю, вы не желаете? И где кстати Чернов, почему его не наигрывают???
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vavilon69
1517586521
при всём уважении - должны ВСЕ уйти на покой !
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subbotaspartak
1517588292
И нам бы хотелось.
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multiscan
1517596725
Согласен, что надо оставлять, только не нынешних "дедушек", которые или травмы бесконечные получают, или косячат по причине потери формы. Надо оставлять их подросших "внуков". Только есть проблема: не растят наши "березуцкие", "игнашевичи" и иже с ними, а также их начальники этих "внуков", куда легче купить в "забугорье" дорогущих легионеров.
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