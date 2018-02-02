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    Бабаев: «Хотелось бы, чтобы Игнашевич и Березуцкие остались в ЦСКА»

    Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о контрактах Сергея Игнашевича, Алексея и Василия Березуцких.

    «Понятно, что очень много сил и времени они отдали клубу. Давить на них мы не будем. Сейчас, надеюсь, успешно закончим сезон, а потом сядем за стол переговоров. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы они продолжили играть за ЦСКА», – сказал функционер.

    Братья Березуцкие дебютировали за основу армейцев в 2002 году, Игнашевич перешел в 2004. На троих футболисты провели более полутора тысячи матчей за московский клуб.

    Источник: Sport24

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    02.02.2018 16:28
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 2 февраля 2018, 21:38

      Согласен, что надо оставлять, только не нынешних "дедушек", которые или травмы бесконечные получают, или косячат по причине потери формы. Надо оставлять их подросших "внуков". Только есть проблема: не растят наши "березуцкие", "игнашевичи" и иже с ними, а также их начальники этих "внуков", куда легче купить в "забугорье" дорогущих легионеров.

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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 2 февраля 2018, 19:18

      И нам бы хотелось.

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      Рейтинг: +357

      vavilon69 2 февраля 2018, 18:48

      при всём уважении - должны ВСЕ уйти на покой !

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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 2 февраля 2018, 17:29

      Тратится на новых, молодых защитников, как я понимаю, вы не желаете?
      И где кстати Чернов, почему его не наигрывают???

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 2 февраля 2018, 17:25

      Бабаев лукавит с предложением что "ветеранчикам "продлят "игроцкую" карьеру.В их возрасте предлагают работу в структуре клуба ,а вот решение и выбор остается за уважаемыми футболистами.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 2 февраля 2018, 17:12

      А на них кто то претендует, кроме ЦСКА ?

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 2 февраля 2018, 17:03

      Сереге бы пора уходить, в тот же тренерский штаб, а Берёз я бы оставил еще на пару сезонов, чтобы молодежь успеть подготовить к основе

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > EcioAuditore 2 февраля 2018, 22:31

      не знаю за что минусуют, я всегда говорил и говорю я болельщик армейцев, это мое частное мнение, ну раз минусуют значит есть другое и это понятно, но проще высказать тогда минус.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 февраля 2018, 17:01

      С.Игнашевич и братья Березуцкие сами решат уйти им или остаться в ПФК ЦСКА
      и в каком качестве. Все трое заслужили огромного уважения со стороны руководства и болельщиков клуба.

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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 2 февраля 2018, 17:00

      Нужна перестройка и надеюсь наши ветераны тоже понимают это!

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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 2 февраля 2018, 16:52

      Рома, ну не вечные они....не вечные

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