Степаненко остался в «Шахтере» из-за нерасторопности «Кристал Пэлас»

Полузащитник «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал, что мог уйти из донецкого клуба в январе, но не успел этого сделать по причине того, что дончане слишком поздно получили предложение от «Кристал Пэлас». Ранее сообщалось, что английский клуб готов был заплатить за 28-летнего украинца 9 миллионов евро.

«Сначала были предложения аренды. Я их сразу отбросил, потому что понимаю – это неправильно. Неприемлемо и для «Шахтера», и для меня. Потом было конкретное предложение с выкупом.

Вчера я целый день этим занимался. Клуб, который сделал предложение, очень поздно обратился в «Шахтер». Практически не было времени решить этот вопрос. Пытался я, пытался мой агент – все максимально проявили профессионализм, но не сошлось.

Ничего страшного, жизнь продолжается. Я играю в суперклубе. Ни в коем случае не падаю духом и должен поступить как профессионал. Понимаю, что у «Шахтера» большие амбиции в футболе. Должны быть амбиции и у игрока – у меня они есть.

Есть мечта сыграть в топ-чемпионате Европы, почувствовать уровень этого футбола. Я от нее не отказываюсь и иду дальше, работаю на максимуме возможностей. Дай Бог – получится. Если нет – останусь в «Шахтере», эта команда многое для меня сделала и навсегда в моем сердце. Поэтому нет никаких проблем в том, что я не ушел», – рассказал Степаненко.