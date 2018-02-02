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    Суарес: «Судьба противостояния с «Валенсией» еще не решена»

    Форвард «Барселоны» Луис Суарес считает, что в полуфинальном противостоянии с «Валенсией» в Кубке Испании еще ничего не ясно. Напомним, что уругваец стал автором единственного гола в первом поединке.

    «Мы добились перевеса в счете, хотя 1:0 не самый крупный счет. Но зато мы не пропустили в свои ворота. Соперник не доставил нам много хлопот в этой встрече, проявили уважение, и это сыграло в нашу пользу. Хотя судьба противостояния еще не решена.

    У нас было несколько отличных голевых моментов, хотя «Валенсия» пыталась отсиживаться в обороне. Поэтому на половине поля соперника было мало свободного пространства.

    К ответному матчу следует подойти должным образом. Они будут нас прессинговать, нужно быть наготове и не терять концентрацию.

    Моя голевая серия? Думаю, это помогает команде, что является самым главным. Нам нужно продолжать в том же духе», – сказал Суарес.

    Первый матч 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» – «Валенсия» завершился со счетом 1:0. Ответная встреча состоится 8 февраля.

    Источник: Football Espana

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    02.02.2018 08:29
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 2 февраля 2018, 10:20

      Хороший результат для домашнего матча.. Не забудь забить во втором матче хотя бы разок)

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