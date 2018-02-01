Вальверде считает Коутиньо универсальным полузащитником

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает полузащитника команды Филиппе Коутиньо универсальным игроком, который способен выступать сразу на нескольких позициях на поле.

«Коутиньо – это тот игрок, который способен выступать на высоком уровне на различных позициях. Он может играть как под нападающим, так и на флангах.

Он достаточно разносторонен для того, чтобы играть на различных позициях», – считает Вальверде.

Напомним, что Коутиньо перешел в «Барселону» в минувшем январе из «Ливерпуля».