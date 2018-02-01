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    Вальверде считает Коутиньо универсальным полузащитником

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде считает полузащитника команды Филиппе Коутиньо универсальным игроком, который способен выступать сразу на нескольких позициях на поле.

    «Коутиньо – это тот игрок, который способен выступать на высоком уровне на различных позициях. Он может играть как под нападающим, так и на флангах.

    Он достаточно разносторонен для того, чтобы играть на различных позициях», – считает Вальверде.

    Напомним, что Коутиньо перешел в «Барселону» в минувшем январе из «Ливерпуля».

    Источник: Marca

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    01.02.2018 11:42
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +213

      nik_59 1 февраля 2018, 14:37

      Как то будет в Барселоне.

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    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 1 февраля 2018, 11:54

      так и есть))

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