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    Йерро посетил академию и стадион «Краснодара»

    Бывший капитан сборной Испании и мадридского «Реала», а ныне спортивный директор Королевской испанской федерации футбола Фернандо Йерро посетил академию и стадион «Краснодара».

    Сопровождал гостя спортивный директор академии Максим Савостин. В ходе экскурсии Йерро продемонстрировали не только спортивные объекты, но и общеобразовательную школу, действующую на базе футбольной академии.

    Также испанец побывал на стадионе «Краснодара». Гостю показали трибуны, медиаэкран, а также спортивную зону и раздевалки арены.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    01.02.2018 10:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 1 февраля 2018, 13:42

      Мы тоже не лыком шиты...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 февраля 2018, 12:28

      это вам не хухры - мухры а НОВАЯ СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ приезжайте почаще за опытом

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