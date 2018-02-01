Бывший капитан сборной Испании и мадридского «Реала», а ныне спортивный директор Королевской испанской федерации футбола Фернандо Йерро посетил академию и стадион «Краснодара».

Сопровождал гостя спортивный директор академии Максим Савостин. В ходе экскурсии Йерро продемонстрировали не только спортивные объекты, но и общеобразовательную школу, действующую на базе футбольной академии.

Также испанец побывал на стадионе «Краснодара». Гостю показали трибуны, медиаэкран, а также спортивную зону и раздевалки арены.