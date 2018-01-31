«Спартак» отказал «Ньюкаслу» в аренде Зе Луиша

«Ньюкасл Юнайтед» вел переговоры со «Спартаком» по поводу аренды нападающего Зе Луиша.

«Ньюкасл» прислал первый запрос по Зе Луишу на прошлой неделе, предложив за трансфер игрока 10 миллионов. «Спартак» такая сумма не устроила, и москвичи ответили отказом. В последний день трансферного окна в Европе англичане сделали еще одно предложение по форварду, но и оно было отвергнуто», – сообщил «Чемпионат».

В нынешнем сезоне чемпионата России игрок забил два гола и отдал четыре результативные передачи в 10 матчах.

Форвард сборной Кабо-Верде выступает за московский клуб с 2015 года.

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