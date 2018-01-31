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«Спартак» отказал «Ньюкаслу» в аренде Зе Луиша

31 января 2018, 20:13
7

«Ньюкасл Юнайтед» вел переговоры со «Спартаком» по поводу аренды нападающего Зе Луиша.

«Ньюкасл» прислал первый запрос по Зе Луишу на прошлой неделе, предложив за трансфер игрока 10 миллионов. «Спартак» такая сумма не устроила, и москвичи ответили отказом. В последний день трансферного окна в Европе англичане сделали еще одно предложение по форварду, но и оно было отвергнуто», – сообщил «Чемпионат».

В нынешнем сезоне чемпионата России игрок забил два гола и отдал четыре результативные передачи в 10 матчах.

Форвард сборной Кабо-Верде выступает за московский клуб с 2015 года.

Следите за закрытием трансферного окна в режиме онлайн

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Ньюкасл Кабо-Верде Зе Луиш
Комментарии (7)
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Ruryu
1517419012
Вот,бл...,этот источник,сам придумывает новости?? Или на базаре,у бабок подслушивает???
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Бубновский
1517420701
....от это правильно!!!!...какие продажи???? за чемпионство надо бороться!!!!!
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nik55
1517421574
гнилой источник
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nik55
1517421682
пусть дерево берут в аренду---правда их 2
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DOCTOR PENALTY
1517422158
Никакой аренды! На кону медали!
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erma
1517423957
Опять повторю, в аренду отдают ненужных игроков, не надо делать нам одолжение! Такое ощущение, что все должны мочиться кипятком от счастья услышав слово "Ньюкасл".
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sprint5
1517449778
и правильно сделал
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