Хаби Алонсо: «Зидан самый подходящий на данный момент тренер для «Реала»

Бывший полузащитник «Реала» Хаби Алонсо уверен в высокой квалификации главного тренера «сливочных» Зинедина Зидана.

«Зидан всегда находился и находится в соответствующем состоянии. Он за весьма короткий срок добился стольких успехов. Думаю, у него большой кредит доверия.

Я нисколько не сомневаюсь в том, что он самый подходящий на данный момент тренер для «Реала». А дальше посмотрим на то, как сложится оставшаяся часть сезона», – считает Алонсо.

Напомним, что в текущем сезоне «Реал» выбыл из розыгрыша Кубка Испании, имеет слабые шансы на борьбу за чемпионство в Примере. Команда также продолжает выступление в Лиге чемпионов, где мадридцам предстоит встретиться с 1/8 финала с «ПСЖ».