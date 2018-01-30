Карпин: «В «Ростове» рады возвращению Юсупова. Он настоящий боец и трудяга»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал возвращение Артура Юсупова в тренировкам.

Полузащитник восстановился от травмы колена, полученной в октябре 2017 года.

«Мы все очень рады возвращению Артура. Он настоящий боец и трудяга, поэтому желаем ему скорее присоединиться к общей группе. Пока же Юсупов будет заниматься индивидуально. Мы будем внимательно следить за его состоянием», – сказал специалист.

Напомним, Карпин возглавил клуб в декабре. После 20 туров РФПЛ «Ростов» занимает 10 место в турнирной таблице. Чемпионат возобновится в марте.