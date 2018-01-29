Журналист Sky: «Моура перейдет в «Тоттенхэм» за 25 миллионов»

Вингер «ПСЖ» Лукас Моура продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. По информации журналиста Sky Брайана Суонсона, бразилец станет игроком «Тоттенхэма».

В ближайшее время 25-летний бразилец пройдет медосмотр в лондонском клубе. Сумма трансфера оценивается в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Моура вышел на поле за парижский клуб в шести матчах всех соревнований. За 79 игровых минут он забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его в 28 миллионов.

Ранее главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери сказал, что не рассчитывает на Моуру и посоветовал ему искать новый клуб.

Сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Манчестер Юнайтед». По информации le10sport, Моура исключил вариант переезда в Англию под влиянием своей жены Лариссы Саад.