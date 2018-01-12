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    Источник: Лукас Моура не перейдет в «МЮ» из-за жены Ди Марии

    На прошлой неделе «Бомбардир» писал о начале переговоров между «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» по покупке нападающего Лукаса Моуры.

    Ресурс Le10sport сообщил о том, что сделка может сорваться из-за жены одноклубника бразильца Анхеля Ди Марии.

    По данным источника, супруга Моуры Ларисса Саад общалась с женой Ди Марии Хорхелиной Кардосо о жизни в Англии. В итоге беседы Саад решила остаться во Франции и сообщила об этом мужу.

    Ди Мария выступал за манкунианцев в сезоне-2014/15, после чего перешел в парижский клуб за 63 миллиона евро.

    25-летний Моура в текущем сезоне принял участие в шести матчах команды Унаи Эмери. На его счету один гол и одна результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает его в 38 миллионов евро.

    Источник: le10sport

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    12.01.2018 23:05
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +79

      ILOVETHISGAME.ykt 15 января 2018, 18:44

      Всем мужикам по лайку, а то какая-то баба все комменты задиссил =)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 > ILOVETHISGAME.ykt 16 января 2018, 07:49

      Эту бабу зовут-Ljungberg9

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 13 января 2018, 11:08

      Ну так пусть остается в париже. А лукас едет в мю.) Проблема чтоли.)) Решила она. ахахаха

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 января 2018, 10:35

      еще у одного влазит в те дела которые ее не касаются, а он позволяет. эх...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 13 января 2018, 06:33

      На самом деле все дело в мужиках, которые к сожалению стали забывать, кто в доме хозяин...!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 13 января 2018, 00:45

      Может из за климата причинаю

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 13 января 2018, 00:37

      жена конечно это серьезная причина

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1853

      I_R_O_N_M_A_N 13 января 2018, 00:32

      Все беды из-за баб!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 13 января 2018, 00:14

      И создал Бог женщину и нет теперь покоя ни мужчине и ни Богу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1778

      Kulima 12 января 2018, 23:51

      В своё время сэр Алекс запульнул в Бекхэма бутсой именно из-за того, что тот стал слушать жену)

      5
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      Рейтинг: +152

      Diman67 12 января 2018, 23:48

      каблук

      0
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