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Источник: Лукас Моура не перейдет в «МЮ» из-за жены Ди Марии

12 января 2018, 23:05
13

На прошлой неделе «Бомбардир» писал о начале переговоров между «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» по покупке нападающего Лукаса Моуры.

Ресурс Le10sport сообщил о том, что сделка может сорваться из-за жены одноклубника бразильца Анхеля Ди Марии.

По данным источника, супруга Моуры Ларисса Саад общалась с женой Ди Марии Хорхелиной Кардосо о жизни в Англии. В итоге беседы Саад решила остаться во Франции и сообщила об этом мужу.

Ди Мария выступал за манкунианцев в сезоне-2014/15, после чего перешел в парижский клуб за 63 миллиона евро.

25-летний Моура в текущем сезоне принял участие в шести матчах команды Унаи Эмери. На его счету один гол и одна результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает его в 38 миллионов евро.

Источник: le10sport
Франция. Лига 1 Англия. Премьер-лига ПСЖ Манчестер Юнайтед Ди Мария Анхель Моура Лукас
Комментарии (13)
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DOCTOR PENALTY
1515787806
Не женское это дело - лезть в трансферы ТОП-клубов
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insider_retro
1515788225
Вот так срываются многомиллионные сделки из-за сплетен на кухне...)))
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Diman67
1515790096
каблук
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Kulima
1515790288
В своё время сэр Алекс запульнул в Бекхэма бутсой именно из-за того, что тот стал слушать жену)
Ответить
Татарин за ЦСКА
1515791691
И создал Бог женщину и нет теперь покоя ни мужчине и ни Богу
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I_R_O_N_M_A_N
1515792737
Все беды из-за баб!
Ответить
Борз-95
1515793050
жена конечно это серьезная причина
Ответить
Fin035
1515814406
На самом деле все дело в мужиках, которые к сожалению стали забывать, кто в доме хозяин...!
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OfaZavr
1515828920
еще у одного влазит в те дела которые ее не касаются, а он позволяет. эх...
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Михаил_Боярский
1515830884
Ну так пусть остается в париже. А лукас едет в мю.) Проблема чтоли.)) Решила она. ахахаха
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