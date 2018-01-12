Источник: Лукас Моура не перейдет в «МЮ» из-за жены Ди Марии

На прошлой неделе «Бомбардир» писал о начале переговоров между «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ» по покупке нападающего Лукаса Моуры.

Ресурс Le10sport сообщил о том, что сделка может сорваться из-за жены одноклубника бразильца Анхеля Ди Марии.

По данным источника, супруга Моуры Ларисса Саад общалась с женой Ди Марии Хорхелиной Кардосо о жизни в Англии. В итоге беседы Саад решила остаться во Франции и сообщила об этом мужу.

Ди Мария выступал за манкунианцев в сезоне-2014/15, после чего перешел в парижский клуб за 63 миллиона евро.

25-летний Моура в текущем сезоне принял участие в шести матчах команды Унаи Эмери. На его счету один гол и одна результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает его в 38 миллионов евро.