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  • Максимович: «Петкович рассказал о «Спартаке» много хорошего»

Максимович: «Петкович рассказал о «Спартаке» много хорошего»

29 января 2018, 07:31
4

Новичок «Спартака» защитник Никола Максимович рассказал о том, как он оказался в стане красно-белых. Напомним, что права на сербского футболиста принадлежат «Наполи», а в России он будет выступать в аренде до конца сезона.

– Долго ли вы раздумывали над предложением «Спартака»?

– Нет. Первым о «Спартаке» сказал мне Трабукки. Идея мне понравилась. Но оформление перехода заняло немало времени, ведь в таких случаях не все зависит от игрока.

– Давно знакомы с Марко Петковичем, который первым встретил вас в отеле?

– Знаю его очень давно, еще по выступлениям за сербскую юношескую сборную. Но о «Спартаке» поговорили впервые три дня назад, когда «Наполи» окончательно согласился на мой переход. Вот тогда и созвонились с Марко. Он рассказал о клубе много хорошего.

– Что испытали, поставив подпись под контрактом?

– Мне было очень приятно. Знаю, что «Спартак» – один из ведущих клубов России. А кроме того наслышан о братских отношениях болельщиков «Спартака» и моего бывшего клуба – «Црвены Звезды». Я с детства болельщик белградцев. Всегда слежу этой за командой, и за москвичами по этой причине тоже временами поглядывал. Обращал внимание, как много у нее поклонников. Кстати, в этом плане у «Наполи» тоже отменная поддержка.

– А вообще в Москве бывали? Какое имеете представление о России?

– Я был только в Петербурге с «Торино», когда играли против «Зенита» в Лиге Европы. Но разговаривал с друзьями – с Тошичем, например. Все отзываются о Москве очень хорошо. Не знаю, смогу ли я как следует изучить город за четыре месяца, но важнее добиться результатов со «Спартаком».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Максимович Никола
Комментарии (4)
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RedWhiteFans2
1517205155
Да и пусть Петрович расскажет как не надо косячить в защите.
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Axe111
1517220163
Он тебе нагло лгал
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SpartakSpartakSpartak
1517235122
Вот и Петкович пригодился!
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