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  • Божович: «Беляев вытеснит из основы любого защитника «Зенита», если добавит спортивной злости»

Божович: «Беляев вытеснит из основы любого защитника «Зенита», если добавит спортивной злости»

28 января 2018, 12:18
14

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал слухи о возможном переходе защитника Максима Беляева в «Зенит».

«Максим Беляев — самый недооцененный игрок в «Арсенале». Ему нужно быть более злым на поле, чтобы стать топ-защитником. Максим – отличный добрый парень, даже слишком хороший, но на поле нужно быть более злым и агрессивным. Все остальное у него есть.

Честно говоря, не знаю, насколько серьезны переговоры с «Зенитом» по поводу Беляева. Это надо спрашивать у нашего спортивного директора. Но я такими делами не интересуюсь.

Думаю, сейчас Максиму не нужен переход в «Зенит». Ему стоит остаться, на уровне доиграть чемпионат, а дальше – кто знает. Если добавит в спортивной злости, то может вытеснить из основы любого защитника «Зенита», — сказал Божович.

Ранее сообщалось, что тульский клуб отказал «Зениту» в трансфере Беляева. Также сообщалось об интересе «Спартака» к защитнику.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Беляев Максим
Комментарии (14)
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Сильвербой
1517131450
А что у Зенита в защите ТОПы играют, что бы их не мог вытеснить даже среднего уровня паспортист??? У них был один ТОП в защите, но они его в Валенсию отпустили!
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qawzsexdr
1517131808
Кря кря
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insider_retro
1517132308
Если добавить спортивной злости, спортивной ненависти, а так же спортивного гнева и неистовства, то, возможно защитник Беляев затопчет соперников не только в нашем добродушном чемпионате! ))) АПЛ за ним в очередь выстроится! )))
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zigbert
1517135694
В Зените ему просто так место в основе не дадут.
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mamba9090909
1517135767
Спортивной злости не хватает всем.
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DOCTOR PENALTY
1517137601
+++++ Миодраг как всегда красноречив и объективен. Беляеву неплохо бы эти слова услышать.
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shurik45
1517138158
Да уж ,с такой то широкой рожей ,точно вытеснит.)
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Тraumtanzеr
1517139754
Не вытеснит, там физрук в шарфе не даст шансов. Если не идиот, не пойдет к бомжам.
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fanchik
1517142858
В Зенит Беляеву ,вместо Новосельцева на скамейку
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OfaZavr
1517153379
да усадят там его на лавку и вернется потом опять в Арсенал на реабилитацию вот всего и делов то.
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