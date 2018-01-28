Божович: «Беляев вытеснит из основы любого защитника «Зенита», если добавит спортивной злости»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал слухи о возможном переходе защитника Максима Беляева в «Зенит».

«Максим Беляев — самый недооцененный игрок в «Арсенале». Ему нужно быть более злым на поле, чтобы стать топ-защитником. Максим – отличный добрый парень, даже слишком хороший, но на поле нужно быть более злым и агрессивным. Все остальное у него есть.

Честно говоря, не знаю, насколько серьезны переговоры с «Зенитом» по поводу Беляева. Это надо спрашивать у нашего спортивного директора. Но я такими делами не интересуюсь.

Думаю, сейчас Максиму не нужен переход в «Зенит». Ему стоит остаться, на уровне доиграть чемпионат, а дальше – кто знает. Если добавит в спортивной злости, то может вытеснить из основы любого защитника «Зенита», — сказал Божович.

Ранее сообщалось, что тульский клуб отказал «Зениту» в трансфере Беляева. Также сообщалось об интересе «Спартака» к защитнику.