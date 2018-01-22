«Спартак» готов взять Беляева только в аренду

Как уже сообщалось ранее, «Спартак» рассматривает защитника тульского «Арсенала» Максима Беляева как один из возможных вариантов на замену выбывшему надолго Георгию Джикии.

При этом, по информации источника, красно-белые не собираются приобретать игрока и готовы вести переговоры только лишь о полугодичной аренде.

Также на 26-летнего футболиста претендует «Зенит», однако «оружейники» уже отклонили предложение петербуржцев в размере 800 тысяч евро.

В нынешнем сезоне Беляев провел 19 матчей, отметившись одним голом.