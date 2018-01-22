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    «Спартак» готов взять Беляева только в аренду

    Как уже сообщалось ранее, «Спартак» рассматривает защитника тульского «Арсенала» Максима Беляева как один из возможных вариантов на замену выбывшему надолго Георгию Джикии.

    При этом, по информации источника, красно-белые не собираются приобретать игрока и готовы вести переговоры только лишь о полугодичной аренде.

    Также на 26-летнего футболиста претендует «Зенит», однако «оружейники» уже отклонили предложение петербуржцев в размере 800 тысяч евро.

    В нынешнем сезоне Беляев провел 19 матчей, отметившись одним голом.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.01.2018 12:48
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 22 января 2018, 16:18

      не стоит даже на полгода.... Джикия выйдет раньше и привет лавка...

      0
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      Рейтинг: +28706

      silver29 22 января 2018, 13:01

      Я один заметил, что как только речь идет о трансфере Спартака тут как тут торчат уши сенита, типа тоже им интересуются. Порочная практика ослабление конкурентов продолжает практиковаться бледно-голубыми.

      8
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      Рейтинг: +3461

      acor94 > silver29 22 января 2018, 13:09

      Первым Беляевым заинтерисовался Зенит. Еще неделю назад предложили обмен на Новосельцева. Получше следи за новостями.

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      Рейтинг: +28706

      silver29 > acor94 22 января 2018, 13:18

      Спасибо за бесполезный совет. Этот Беляев Спартаку и ........... не нужен, забирайте. Посмотри список интересантов, подозрительно одни и те же имена.

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      Рейтинг: +3461

      acor94 > silver29 22 января 2018, 13:22

      Если это молодой русский игрок, то интересен понятен. Только по сербу из Италии знаю. Остальных Зенит ведет давно.

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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > acor94 22 января 2018, 13:56

      Спартак интересовался Беляевым еще в летнее трансферное окно...

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 22 января 2018, 12:56

      Что то подсказывает,,,,что всё получится к в прошлом году,,,,в конце трансферного окна возьмут какой нибудь шлак да и всё,,,,,,

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      Рейтинг: +70

      2cool > Klaido 22 января 2018, 15:05

      Добавлю Самедова)

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > Klaido 22 января 2018, 15:17

      Про усиление перед началом этого чемпионата,,,,,и не чего хорошего там не взяли,,,,,хотя усиление перед ЛЧ,нужно было

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