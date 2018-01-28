Рамос: «Желаю сборной России удачи на чемпионате мира»

Капитан сборной Испании Серхио Рамос пожелал удачи России на домашнем чемпионате мира.

При этом футболист «Реала» отметил, что россиянам придется нелегко на турнире из-за повышенной ответственности.

«Нам не придется встречаться с командой Станислава Черчесова в группе, но, на мой взгляд, когда играешь у себя дома, когда на тебя смотрит вся страна, ответственность всегда выше. Это придает дополнительную мотивацию, что сказывается на результате.

Я желаю сборной России всего наилучшего, потому что нас всегда очень тепло принимали в Москве и Санкт-Петербурге, когда мы там играли. Но я желаю им удачи лишь до тех пор, пока наши пути не пересекутся, если это вообще произойдет», – сказал Рамос.