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Рамос: «Желаю сборной России удачи на чемпионате мира»

28 января 2018, 10:26
20

Капитан сборной Испании Серхио Рамос пожелал удачи России на домашнем чемпионате мира.

При этом футболист «Реала» отметил, что россиянам придется нелегко на турнире из-за повышенной ответственности.

«Нам не придется встречаться с командой Станислава Черчесова в группе, но, на мой взгляд, когда играешь у себя дома, когда на тебя смотрит вся страна, ответственность всегда выше. Это придает дополнительную мотивацию, что сказывается на результате.

Я желаю сборной России всего наилучшего, потому что нас всегда очень тепло принимали в Москве и Санкт-Петербурге, когда мы там играли. Но я желаю им удачи лишь до тех пор, пока наши пути не пересекутся, если это вообще произойдет», – сказал Рамос.

Источник: RT
Чемпионат мира Испания Россия Рамос Серхио
Комментарии (20)
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Сильвербой
1517124681
Серхио не стоит переживать, пути не пересекуться! Вы из группы не выйдете, а мы чемпионами станем!!!-)))))))))))
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makson_klim
1517125184
если мы из группы выходим,то попадаем на Испанию или Португалию...если память мне не изменяет...
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BarStep
1517125400
Спасибо конечно... Но у наших футболистов отсутствует чувство под названием "ответственность". Им похер где играть - дома/не дома... Наши ожидания - это наши проблемы..., так кажется нам уже однажды сказали...
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insider_retro
1517125544
Наивен. У наших парней другие подходы к пониманию мотивации и ответственности перед зрителями!))
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OfaZavr
1517126023
Спасибо конечно за добрые слова, но не думаю что наши нас будут долго радовать хотя очень рад буду ошибиться, надеюсь все же отнесутся со всей серьезностью ведь такое события в родной стране раз в жизни бывает.
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серега кашин
1517128149
жалеет что не придется играть в одной группе, а так бы три очка у испании уже было бы
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Spartak 777
1517129487
пожелал нам удачи , потому что кроме нее видимо нам мало что поможет
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Gullit 76
1517131711
До встречи в четвертьфинале!!!.... Ох мечты мои мечты!.... нюхает цветы.
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Diesel133
1517132133
не дай Бог! в ноябре уже на твои нырки насмотрелись!
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zigbert
1517135329
Сказал красиво и с уважением. Респект Рамосу.
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