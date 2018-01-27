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    «Шальке» намерен сыграть с «Балтикой» основным составом

    Генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая сообщил, что «Шальке» намерен провести матч с калининградцами основным составом. Товарищеская игра запланирована на 22 марта.

    «Мы никого не боимся! И на поле 22 марта выйдем с одной задачей — победить и организовать праздник всем калининградским любителям футбола. Отдельно хочу поблагодарить коллег из «Кубани», которые пошли нам навстречу и перенесли календарную игру первенства на два дня.

    Запланировано, что «Шальке» сыграет в Калининграде в самом боевом составе», – приводит слова Лепсаи «Клопс».

    Немецкий клуб в текущем сезоне идет на четвертом месте в турнирной таблице Бундеслиги.

    Источник: Бомбардир.ру

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    27.01.2018 10:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 30 января 2018, 04:44

      VfB Königsberg - FC Schalke 04

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