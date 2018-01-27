«Шальке» намерен сыграть с «Балтикой» основным составом

Генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая сообщил, что «Шальке» намерен провести матч с калининградцами основным составом. Товарищеская игра запланирована на 22 марта.

«Мы никого не боимся! И на поле 22 марта выйдем с одной задачей — победить и организовать праздник всем калининградским любителям футбола. Отдельно хочу поблагодарить коллег из «Кубани», которые пошли нам навстречу и перенесли календарную игру первенства на два дня.

Запланировано, что «Шальке» сыграет в Калининграде в самом боевом составе», – приводит слова Лепсаи «Клопс».

Немецкий клуб в текущем сезоне идет на четвертом месте в турнирной таблице Бундеслиги.