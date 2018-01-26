Симеоне дисквалифицирован на 3 матча за «саркастические аплодисменты»

Ответный четвертьфинал Кубка Испании «Севилья» – «Атлетико» завершился поражением гостей со счетом 1:3 (2:4 по сумме двух встреч).

По ходу встречи главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне был удален на трибуну. Власти испанского футбола отстранили аргентинца на один матч за удаление и еще на два – в наказание за «саркастические аплодисменты» в адрес арбитра Мартинеса Мануеры.

Решение распространяется только на матчи Кубка Испании и вступит в силу в следующем сезоне, если Симеоне останется тренером «матрасников».

Напомним, после 20 туров чемпионата Испании «Атлетико» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Барселоны» на девять очков. В 1/16 Лиги Европы столичный клуб встретится с «Копенгагеном».