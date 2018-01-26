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    Симеоне дисквалифицирован на 3 матча за «саркастические аплодисменты»

    Ответный четвертьфинал Кубка Испании «Севилья»«Атлетико» завершился поражением гостей со счетом 1:3 (2:4 по сумме двух встреч).

    По ходу встречи главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне был удален на трибуну. Власти испанского футбола отстранили аргентинца на один матч за удаление и еще на два – в наказание за «саркастические аплодисменты» в адрес арбитра Мартинеса Мануеры.

    Решение распространяется только на матчи Кубка Испании и вступит в силу в следующем сезоне, если Симеоне останется тренером «матрасников».

    Напомним, после 20 туров чемпионата Испании «Атлетико» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Барселоны» на девять очков. В 1/16 Лиги Европы столичный клуб встретится с «Копенгагеном».

    Источник: AS

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    26.01.2018 21:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 26 января 2018, 21:03

      да симеоне ! валерьянка тебе уже не поможет.

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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 января 2018, 20:58

      Диего сам себе привёз наказание

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