Манчини отказался объяснить свое решение относительно Дзюбы, Шатова и Анюкова

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини отказался комментировать свое решение не брать на сбор команды в ОАЭ Артема Дзюбу, Олега Шатова и Александра Анюкова. Итальянец отметил, что обязан отчитываться о своих решениях перед руководством клуба, но не перед журналистами.

– Проясните ситуацию с Дзюбой, Шатовым и Анюковым. Они могут вернуться в главную команду «Зенита»?

– Мне кажется, прояснять тут нечего. Руководство клуба задало мне вопрос о необходимости иметь Дзюбу, Шатова и Анюкова в составе, я ответил. В разговоре с президентом я тоже дал объяснения. Ничего больше добавить не могу.

– Чем конкретно вас не устроили, например, Дзюба и Шатов?

– Не думаю, что я обязан объясняться перед журналистами. Перед клубом – безусловно, обязан, что я и делаю. Это сугубо техническое решение тренерского штаба, вот и все.