Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Манчини отказался объяснить свое решение относительно Дзюбы, Шатова и Анюкова

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини отказался комментировать свое решение не брать на сбор команды в ОАЭ Артема Дзюбу, Олега Шатова и Александра Анюкова. Итальянец отметил, что обязан отчитываться о своих решениях перед руководством клуба, но не перед журналистами.

    – Проясните ситуацию с Дзюбой, Шатовым и Анюковым. Они могут вернуться в главную команду «Зенита»?

    – Мне кажется, прояснять тут нечего. Руководство клуба задало мне вопрос о необходимости иметь Дзюбу, Шатова и Анюкова в составе, я ответил. В разговоре с президентом я тоже дал объяснения. Ничего больше добавить не могу.

    – Чем конкретно вас не устроили, например, Дзюба и Шатов?

    – Не думаю, что я обязан объясняться перед журналистами. Перед клубом – безусловно, обязан, что я и делаю. Это сугубо техническое решение тренерского штаба, вот и все.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.01.2018 09:20
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 января 2018, 13:11

      что тут объяснять и так все понятно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      retiremen 26 января 2018, 12:35

      Манчини отказался объяснить свое решение относительно Дзюбы, Шатова и Анюкова.
      Перевожу: "Да пашли вы"!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 26 января 2018, 12:12

      с дзюбой всё ясно , а другие играть то могут

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 26 января 2018, 12:02

      Редиска итальянская.Футбол для народа так же как и пресса, штрафануть его надо , где комитет по этике или он неприкасаемый.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 26 января 2018, 11:55

      Да слил просто всех неужных российских игроков.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 января 2018, 10:56

      Да как он может объяснить, если не знает кто - это такие, при таком количестве народа на скамейках.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 26 января 2018, 10:52

      Возразить тут трудно, тренер сам решает с кем играть, а от кого отказаться... Хотя, Шатова жаль.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +125

      игрок68 > mialkov 26 января 2018, 13:22

      соглашусь жаль но с таким отношением к игре туда ему и дорога

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3173

      Путник 13 26 января 2018, 10:37

      Дзюбу надо гнать ..Шатов заметно сдал ..надо отдать играть в другой клуб ..Новосельцев в футбол устал играть ...Анюков в Зените - 2 как Зырянов отыграет ..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 января 2018, 10:27

      мани в страуса превратился голову в песок зарывает

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 26 января 2018, 10:23

      да пофиг давно говорил что Дзюба Зениту не нужен а вот Шатов? тут загадка видимо личная драма или что то еще

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11