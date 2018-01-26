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  • Манчини отказался объяснить свое решение относительно Дзюбы, Шатова и Анюкова

Манчини отказался объяснить свое решение относительно Дзюбы, Шатова и Анюкова

26 января 2018, 09:20
15

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини отказался комментировать свое решение не брать на сбор команды в ОАЭ Артема Дзюбу, Олега Шатова и Александра Анюкова. Итальянец отметил, что обязан отчитываться о своих решениях перед руководством клуба, но не перед журналистами.

– Проясните ситуацию с Дзюбой, Шатовым и Анюковым. Они могут вернуться в главную команду «Зенита»?

– Мне кажется, прояснять тут нечего. Руководство клуба задало мне вопрос о необходимости иметь Дзюбу, Шатова и Анюкова в составе, я ответил. В разговоре с президентом я тоже дал объяснения. Ничего больше добавить не могу.

– Чем конкретно вас не устроили, например, Дзюба и Шатов?

– Не думаю, что я обязан объясняться перед журналистами. Перед клубом – безусловно, обязан, что я и делаю. Это сугубо техническое решение тренерского штаба, вот и все.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Анюков Александр Шатов Олег Манчини Роберто
Комментарии (15)
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Danpos
1516949914
вот гнида
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23igkra
1516950910
Шатова жаль
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Garrincha58
1516951426
да пофиг давно говорил что Дзюба Зениту не нужен а вот Шатов? тут загадка видимо личная драма или что то еще
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Полная Канистра
1516951633
мани в страуса превратился голову в песок зарывает
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mialkov
1516953165
Возразить тут трудно, тренер сам решает с кем играть, а от кого отказаться... Хотя, Шатова жаль.
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TUMS
1516956913
Да слил просто всех неужных российских игроков.
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anatolich72
1516957372
Редиска итальянская.Футбол для народа так же как и пресса, штрафануть его надо , где комитет по этике или он неприкасаемый.
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СашкаГуров
1516957974
с дзюбой всё ясно , а другие играть то могут
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retiremen
1516959318
Манчини отказался объяснить свое решение относительно Дзюбы, Шатова и Анюкова. Перевожу: "Да пашли вы"!!!
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OfaZavr
1516961516
что тут объяснять и так все понятно.
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