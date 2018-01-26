Суарес – о дебюте Коутиньо: «Надеюсь, в следующий раз ты сможешь забить»

все огонь. отлично вышел вчера на замену дал 2 хороших паса. не забили ! но уже и так все ясно было в встрече ! эспаньол не рыпался.
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поздравил с дебютом в каталонской команде своего друга Филиппе Коутиньо. Напомним, бразилец вышел на замену в середине второго тайма ответной четвертьфинальной встречи Кубка Испании с «Эспаньолом».
«Поздравляю с дебютом, надеюсь, в следующий раз ты сможешь забить. Отличная командная работа!» – написал Суарес в твиттере.
Ответный матч 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» – «Эспаньол» завершился со счетом 2:0 (первая игра – 0:1).
A SEMIS Felicitaciones por el debut @Phil_Coutinho y espero a la próxima poder hacer el gol . GRAN TRABAJO EQUIPO!!!!!— Luis Suarez (@LuisSuarez9) 25 января 2018 г.
TO SEMIFINALS Congratulations for your debut @Phil_Coutinho and I hope to score next time . GREAT TEAM WORK!!!!! pic.twitter.com/g712KHA5MY