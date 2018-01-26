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    Суарес – о дебюте Коутиньо: «Надеюсь, в следующий раз ты сможешь забить»

    Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поздравил с дебютом в каталонской команде своего друга Филиппе Коутиньо. Напомним, бразилец вышел на замену в середине второго тайма ответной четвертьфинальной встречи Кубка Испании с «Эспаньолом».

    «Поздравляю с дебютом, надеюсь, в следующий раз ты сможешь забить. Отличная командная работа!» – написал Суарес в твиттере.

    Ответный матч 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» – «Эспаньол» завершился со счетом 2:0 (первая игра – 0:1).

    Источник: Twitter

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    26.01.2018 07:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 26 января 2018, 11:30

      все огонь. отлично вышел вчера на замену дал 2 хороших паса. не забили ! но уже и так все ясно было в встрече ! эспаньол не рыпался.

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