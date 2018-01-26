Суарес – о дебюте Коутиньо: «Надеюсь, в следующий раз ты сможешь забить»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес поздравил с дебютом в каталонской команде своего друга Филиппе Коутиньо. Напомним, бразилец вышел на замену в середине второго тайма ответной четвертьфинальной встречи Кубка Испании с «Эспаньолом».

«Поздравляю с дебютом, надеюсь, в следующий раз ты сможешь забить. Отличная командная работа!» – написал Суарес в твиттере.

Ответный матч 1/4 финала Кубка Испании «Барселона» – «Эспаньол» завершился со счетом 2:0 (первая игра – 0:1).