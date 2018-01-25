Ван Марвейк возглавил сборную Австралии

Голландский специалист Берт ван Марвейк назначен главным тренером сборной Австралии. Он будет готовить команду к ЧМ-2018 и работать с ней во время финального турнира.

«Это отличная новость для австралийского футбола. Ван Марвейк является тренером мирового уровня. Он выводил сборную Голландии в финал ЧМ-2010, а Саудовскую Аравию – на ЧМ-2018.

Он отлично знаком с нашей командой, так как тщательно изучал ее как соперника по отборочной группе. Его опыт стал определяющим фактором в нашем выборе», – заявил глава Федерации футбола Австралии Стивен Лоуи.

Напомним, что на чемпионате мира-2018 Австралия сыграет в одной группе с Францией, Данией и Перу.