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    Ван Марвейк возглавил сборную Австралии

    Голландский специалист Берт ван Марвейк назначен главным тренером сборной Австралии. Он будет готовить команду к ЧМ-2018 и работать с ней во время финального турнира.

    «Это отличная новость для австралийского футбола. Ван Марвейк является тренером мирового уровня. Он выводил сборную Голландии в финал ЧМ-2010, а Саудовскую Аравию – на ЧМ-2018.

    Он отлично знаком с нашей командой, так как тщательно изучал ее как соперника по отборочной группе. Его опыт стал определяющим фактором в нашем выборе», – заявил глава Федерации футбола Австралии Стивен Лоуи.

    Напомним, что на чемпионате мира-2018 Австралия сыграет в одной группе с Францией, Данией и Перу.

    Источник: Instagram

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    25.01.2018 08:10
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