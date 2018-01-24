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  • Ригони: «Месси очень любит общаться, может приободрить. Еще он постоянно пьет мате»

Ригони: «Месси очень любит общаться, может приободрить. Еще он постоянно пьет мате»

24 января 2018, 01:32
2

Аргентинский легионер «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал о партнерах по национальной сборной.

— Мы читали, что в детстве и в молодости вам очень нравился Анхель Ди Мария, а получилось, что в сборной вы дебютировали, выйдя вместо него на замену. Символично?
— Во-первых, хочу отметить, что абсолютно непререкаемый кумир для меня — это Месси. Никто не играет на таком уровне, как он. Но Анхель Ди Мария мне всегда нравился и нравится до сих пор из-за позиции, на которой он играет. Я считаю, что это именно та позиция, именно та роль, которую я должен в идеале играть. Поэтому я посмотрел очень много матчей с ним, следил за тем, как он действует. Очень талантливый футболист. И познакомиться с ним, поиграть с ним в приставку было очень приятно. А та замена стала просто незабываемой. Такие моменты в жизни, в карьере, наполняют тебя бесконечной радостью.

— Вы или Ди Мария победили в FIFA? И кто за какую команду играл?
— Как всегда, выиграл я. На самом деле я выигрываю практически у всех — и в сборной, и когда играю с друзьями. Мало кто может сравниться со мной в FIFA. Поэтому играем в основном за сборные — Бразилии, Аргентины и другие сильные национальные команды.

— То есть у Ди Марии вы выиграли?
— Да, безусловно, особенно крупно — когда я играл за «ПСЖ», чтобы поиграть с самим Ди Марией.

— А с Месси кто-нибудь играл? И вообще можно подойти к нему и сказать: давай сыграем?
— Нет, на самом деле. Лионель — уже зрелый мужчина, а это все-таки занятие для мальчиков. Поэтому он очень любит просто пообщаться, может как-то тебя приободрить. А еще он постоянно пьет мате (южноамериканский напиток с высоким содержанием кофеина – прим. «Бомбардира»). Вот что я могу о нем сказать. Поэтому мы играем в основном с ребятами моего возраста.

24-летний Ригони пополнил состав «Зенита» в августе 2017 года, перейдя из «Индепендьенте» за 9 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету шесть голов и три результативные передачи в 16 встречах. Аргентинец забивал только в Лиге Европы и является ее лучшим бомбардиром.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Зенит Аргентина Ригони Эмилиано
Комментарии (2)
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lotsman
1516767821
Чай любит, тренер?
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portero
1516776310
если начнет пить сборная России перед чм матэ признают наркотой
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