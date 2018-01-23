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Смолов возобновил тренировки с «Краснодаром»

23 января 2018, 23:20
4

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала на YouTube-канале видео с тренировочного занятия.

В основную группу «быков» вернулись полузащитник Юрий Газинский и нападающий Федор Смолов.

Футболисты не приняли участия в стартовом матче команды на тренировочном сборе, в котором подопечные Игоря Шалимова обыграли ташкентский «Локомотив» со счетом 2:1.

26 января «Краснодар» проведет контрольную встречу с «Астаной».

По информации ряда СМИ, 28-летний Смолов может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Сообщалось об интересе к футболисту сборной России со стороны «Вест Хэма».

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор Газинский Юрий
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1516740526
Отъезд откладывается? Плакать не будем.
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TUMS
1516744637
Слухи и сплетни СМИ не оправдываются.
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3a zenit
1516769091
никому не нужен за такие бабки
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sochi-2013
1516772470
Какое-то позорище устроили. Как невесту перезрелку- лишь бы куда сбагрить! Да еще и кусок, хоть какой, урвать. Там, за хороших футболистов, фигурируют цифры с тремя нулями, а за такие деньги пацанов 17-20ти лет покупают. Так и просятся слов Широкова: Сиди дома епт! Докажи, что ты для Краснодара, можешь стать как Месси для Барселоны.
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