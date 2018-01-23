Смолов возобновил тренировки с «Краснодаром»

Пресс-служба «Краснодара» опубликовала на YouTube-канале видео с тренировочного занятия.

В основную группу «быков» вернулись полузащитник Юрий Газинский и нападающий Федор Смолов.

Футболисты не приняли участия в стартовом матче команды на тренировочном сборе, в котором подопечные Игоря Шалимова обыграли ташкентский «Локомотив» со счетом 2:1.

26 января «Краснодар» проведет контрольную встречу с «Астаной».

По информации ряда СМИ, 28-летний Смолов может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Сообщалось об интересе к футболисту сборной России со стороны «Вест Хэма».