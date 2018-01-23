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    Смолов возобновил тренировки с «Краснодаром»

    Пресс-служба «Краснодара» опубликовала на YouTube-канале видео с тренировочного занятия.

    В основную группу «быков» вернулись полузащитник Юрий Газинский и нападающий Федор Смолов.

    Футболисты не приняли участия в стартовом матче команды на тренировочном сборе, в котором подопечные Игоря Шалимова обыграли ташкентский «Локомотив» со счетом 2:1.

    26 января «Краснодар» проведет контрольную встречу с «Астаной».

    По информации ряда СМИ, 28-летний Смолов может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. Сообщалось об интересе к футболисту сборной России со стороны «Вест Хэма».

    Источник: ФК «Краснодар»

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    23.01.2018 23:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 24 января 2018, 08:41

      Какое-то позорище устроили. Как невесту перезрелку- лишь бы куда сбагрить! Да еще и кусок, хоть какой, урвать. Там, за хороших футболистов, фигурируют цифры с тремя нулями, а за такие деньги пацанов 17-20ти лет покупают.
      Так и просятся слов Широкова: Сиди дома епт! Докажи, что ты для Краснодара, можешь стать как Месси для Барселоны.

      1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 24 января 2018, 07:44

      никому не нужен за такие бабки

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 24 января 2018, 00:57

      Слухи и сплетни СМИ не оправдываются.

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 23 января 2018, 23:48

      Отъезд откладывается? Плакать не будем.

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