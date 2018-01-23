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    Мойес – о возможном уходе Чичарито: «Даже Погба может перейти в «Реал», если за него предложат 500 миллионов»

    Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес заявил, что клуб готов расстаться с нападающим Чичарито. При этом специалист подчеркнул, что это должно быть по-настоящему стоящее предложение.

    «Чтобы купить Чичарито, нужно какое-то особенное предложение. Вы никогда не знаете, что произойдет. Даже Поль Погба может покинуть «Манчестер Юнайтед», если «Реал» придет и предложит за него 500 миллионов фунтов стерлингов.

    Деньги всегда будут хорошим переговорщиком. Но я не вижу никаких предпосылок к уходу Чичарито, никто не обращался к нам с предложением», – сказал Мойес.

    Мексиканец перешел в «Вест Хэм» из «Байера» прошлым летом почти за 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне 29-летний форвард провел 22 матча, в которых отметился пятью голами.

    Источник: Tribalfootball

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    23.01.2018 14:52
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