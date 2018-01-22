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«Спартак» не будет покупать Вериссимо

22 января 2018, 23:00
19

«Спартак» отказался от покупки защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо.

«Спартак» отказался от покупки Вериссимо. Переговоры закрыты. Футболист остается в Бразилии как минимум до летнего трансферного периода», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в «Сантосе».

При последнем раунде переговоров стороны обсуждали сумму в 8,5 миллионов евро за трансфер. Также москвичи обещали выплатить 5% от перепродажи игрока за сумму до 15 миллионов евро или 10%, если сумма превысит 15 миллионов.

Ранее сообщалось, что «Спартак» интересуется защитником «Наполи» Николой Максимовичем.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Сантос
Комментарии (19)
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Татарин за ЦСКА
1516651486
ну наконец-то!!! Или завтра опять будет новость "Спартак всё таки решил купить Вериссимо"
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slavа0508
1516653668
Боюсь что завтра послезавтра объявят,что передумали и Никола Максимовича покупать,,,,и в итоге опять перед еврокубками без усиления останемся
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Робинзон
1516657540
сценарий тот же, причём унылый пора режиссёра сценариста отдела по трансферам менять приелось ужо .
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makson_klim
1516658248
вашу же мать!!!!Никто и не собирался его покупать!!!!!Авторы.....не хохлы ли часом-провокаторы????
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Опорник84
1516680965
Дороговат товар-то!
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piligrim1986
1516684557
лучше беляева в аренду
Ответить
oyabun
1516686230
Повторилась история Луана. Бразилы слишком жадные ребята. Ну и оставайтесь в своей теплой Бразилии, "где много много диких обезьян".. Вопрос теперь к Спартаку - вы хоть кого то подпишите на замену Джикии?! И почему не рассматривается кандидатура Караваева?!
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oyabun
1516688513
Только что, инфа от Спорт-FM: "Защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо в зимнее трансферное окно переберется в Россию. 22-летний футболист подписал контракт со «Спартаком», сообщает L’Equipe. По данным источника, сумма сделки по бразильцу составляет 10 миллионов евро." Так что возможно Сага еще продолжится.. ))
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Bobafett
1516691659
Заколебала эта мясная ромашка!
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OfaZavr
1516695011
да ну и ладно,а то надоел уже этот бразильский сериал.
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