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    «Спартак» не будет покупать Вериссимо

    «Спартак» отказался от покупки защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо.

    «Спартак» отказался от покупки Вериссимо. Переговоры закрыты. Футболист остается в Бразилии как минимум до летнего трансферного периода», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в «Сантосе».

    При последнем раунде переговоров стороны обсуждали сумму в 8,5 миллионов евро за трансфер. Также москвичи обещали выплатить 5% от перепродажи игрока за сумму до 15 миллионов евро или 10%, если сумма превысит 15 миллионов.

    Ранее сообщалось, что «Спартак» интересуется защитником «Наполи» Николой Максимовичем.

    Источник: ТАСС

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    22.01.2018 23:00
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +6913

      батог 23 января 2018, 17:51

      Кот в мешке за 10 миллионов - многовато!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 января 2018, 11:10

      да ну и ладно,а то надоел уже этот бразильский сериал.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Bobafett 23 января 2018, 10:14

      Заколебала эта мясная ромашка!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun 23 января 2018, 09:21

      Только что, инфа от Спорт-FM: "Защитник «Сантоса» Лукас Вериссимо в зимнее трансферное окно переберется в Россию. 22-летний футболист подписал контракт со «Спартаком», сообщает L’Equipe. По данным источника, сумма сделки по бразильцу составляет 10 миллионов евро."
      Так что возможно Сага еще продолжится.. ))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 23 января 2018, 08:43

      Повторилась история Луана. Бразилы слишком жадные ребята. Ну и оставайтесь в своей теплой Бразилии, "где много много диких обезьян".. Вопрос теперь к Спартаку - вы хоть кого то подпишите на замену Джикии?! И почему не рассматривается кандидатура Караваева?!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 23 января 2018, 08:15

      лучше беляева в аренду

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 23 января 2018, 07:16

      Дороговат товар-то!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 января 2018, 06:09

      Ну и правильно 10 это слишком много за него.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1060

      makson_klim 23 января 2018, 00:57

      вашу же мать!!!!Никто и не собирался его покупать!!!!!Авторы.....не хохлы ли часом-провокаторы????

      2
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 23 января 2018, 00:45

      сценарий тот же, причём унылый
      пора режиссёра сценариста отдела по трансферам менять
      приелось ужо
      .

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