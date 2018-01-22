«Спартак» не будет покупать Вериссимо

«Спартак» отказался от покупки защитника «Сантоса» Лукаса Вериссимо.

«Спартак» отказался от покупки Вериссимо. Переговоры закрыты. Футболист остается в Бразилии как минимум до летнего трансферного периода», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в «Сантосе».

При последнем раунде переговоров стороны обсуждали сумму в 8,5 миллионов евро за трансфер. Также москвичи обещали выплатить 5% от перепродажи игрока за сумму до 15 миллионов евро или 10%, если сумма превысит 15 миллионов.

Ранее сообщалось, что «Спартак» интересуется защитником «Наполи» Николой Максимовичем.