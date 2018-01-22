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    «Спартак» хочет взять Максимовича в аренду с правом выкупа, «Наполи» – против

    Защитник «Наполи» Никола Максимович в ближайшее время может пополнить ряды «Спартака». Красно-белые являются основными претендентами на 26-летнего сербского футболиста.

    В данный момент стороны продолжают переговоры. Известно, что столичный клуб рассчитывает взять Максимовича в аренду с правом выкупа. Итальянская сторона не хочет включать данный пункт в договор аренды.

    В «Наполи» делают ставку на то, что после проведения чемпионата мира-2018 цена на серба может вырасти.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    22.01.2018 10:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +338

      Kрейсер 22 января 2018, 19:13

      Думаю опять всё сорвётся.
      Если кто-то немного не уступит, то Максимович продолжит сидеть на лавке в Наполи, а Спартак потеряет драгоценное время.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 22 января 2018, 11:50

      берите уже беляева

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 22 января 2018, 10:35

      когда будут заключать контракты со своими воспитанниками...

      1
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