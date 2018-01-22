«Спартак» хочет взять Максимовича в аренду с правом выкупа, «Наполи» – против

Защитник «Наполи» Никола Максимович в ближайшее время может пополнить ряды «Спартака». Красно-белые являются основными претендентами на 26-летнего сербского футболиста.

В данный момент стороны продолжают переговоры. Известно, что столичный клуб рассчитывает взять Максимовича в аренду с правом выкупа. Итальянская сторона не хочет включать данный пункт в договор аренды.

В «Наполи» делают ставку на то, что после проведения чемпионата мира-2018 цена на серба может вырасти.