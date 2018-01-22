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«Уфа» заинтересована в аренде Анюкова

22 января 2018, 17:30
4

«Уфа» хочет арендовать защитника «Зенита» Александра Анюкова. Как уже ранее сообщалось, башкирский клуб также заинтересован в услугах еще двоих игроков петербуржцев – нападающего Артема Дзюбы и защитника Ивана Новосельцева.

Напомним, все трое футболистов не полетели на первый зимний сбор сине-бело-голубых в ОАЭ и присоединились к «Зениту-2».

«Уфа» хочет арендовать Анюкова до конца сезона. При этом официальных переговоров с «Зенитом» еще не было. Ситуацию затрудняет то, что петербургский клуб предложил футболисту продлить контракт на год и хочет оставить его в «Зените-2».

Велика вероятность аренды «Уфой» Новосельцева, но уфимцы все еще решают, брать ли игрока. Что касается Дзюбы, он уфимцам интересен, но, скорее всего, он перейдет в тульский «Арсенал». Против варианта с «Уфой» выступает его жена, которая хочет вариант поближе к Санкт-Петербургу или Москве», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Уфа Дзюба Артем Анюков Александр Новосельцев Иван
Комментарии (4)
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Garrincha58
1516633814
в принципе неплохо для Анюкова остаться в структуре Газпрома
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APchelov
1516634148
Вот такой у нас футбол. Вдали от метро варианты не рассматриваются
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insider_retro
1516634433
Заинтересованность клубов понятна... А вот позиция игроков, которые "зависли" во всех смыслах и продолжают ковыряться при выборе, раздражает... Жёны, климат... Хотят и на ёлку слазить и что бы иголки в трусы не попали...
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Каратель помойников
1516635820
опуеть,ну полешко и попал... папа решает где штаны протирать(лиш бы бабосики платили),а жёнушка там играть,где бутиков побольше....бесхребетный дзюбиньё,может в этом и причина что играть перестал,окружающие тебя люди просто доят
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