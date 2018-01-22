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    «Уфа» заинтересована в аренде Анюкова

    «Уфа» хочет арендовать защитника «Зенита» Александра Анюкова. Как уже ранее сообщалось, башкирский клуб также заинтересован в услугах еще двоих игроков петербуржцев – нападающего Артема Дзюбы и защитника Ивана Новосельцева.

    Напомним, все трое футболистов не полетели на первый зимний сбор сине-бело-голубых в ОАЭ и присоединились к «Зениту-2».

    «Уфа» хочет арендовать Анюкова до конца сезона. При этом официальных переговоров с «Зенитом» еще не было. Ситуацию затрудняет то, что петербургский клуб предложил футболисту продлить контракт на год и хочет оставить его в «Зените-2».

    Велика вероятность аренды «Уфой» Новосельцева, но уфимцы все еще решают, брать ли игрока. Что касается Дзюбы, он уфимцам интересен, но, скорее всего, он перейдет в тульский «Арсенал». Против варианта с «Уфой» выступает его жена, которая хочет вариант поближе к Санкт-Петербургу или Москве», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

    Источник: ТАСС

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    22.01.2018 17:30
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 22 января 2018, 18:43

      опуеть,ну полешко и попал... папа решает где штаны протирать(лиш бы бабосики платили),а жёнушка там играть,где бутиков побольше....бесхребетный дзюбиньё,может в этом и причина что играть перестал,окружающие тебя люди просто доят

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 22 января 2018, 18:20

      Заинтересованность клубов понятна...
      А вот позиция игроков, которые "зависли" во всех смыслах и продолжают ковыряться при выборе, раздражает... Жёны, климат... Хотят и на ёлку слазить и что бы иголки в трусы не попали...

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 22 января 2018, 18:15

      Вот такой у нас футбол. Вдали от метро варианты не рассматриваются

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 января 2018, 18:10

      в принципе неплохо для Анюкова остаться в структуре Газпрома

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