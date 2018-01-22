«Уфа» заинтересована в аренде Анюкова

«Уфа» хочет арендовать защитника «Зенита» Александра Анюкова. Как уже ранее сообщалось, башкирский клуб также заинтересован в услугах еще двоих игроков петербуржцев – нападающего Артема Дзюбы и защитника Ивана Новосельцева.

Напомним, все трое футболистов не полетели на первый зимний сбор сине-бело-голубых в ОАЭ и присоединились к «Зениту-2».

«Уфа» хочет арендовать Анюкова до конца сезона. При этом официальных переговоров с «Зенитом» еще не было. Ситуацию затрудняет то, что петербургский клуб предложил футболисту продлить контракт на год и хочет оставить его в «Зените-2».

Велика вероятность аренды «Уфой» Новосельцева, но уфимцы все еще решают, брать ли игрока. Что касается Дзюбы, он уфимцам интересен, но, скорее всего, он перейдет в тульский «Арсенал». Против варианта с «Уфой» выступает его жена, которая хочет вариант поближе к Санкт-Петербургу или Москве», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.