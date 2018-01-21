Зинченко назвал Агуэро живой легендой футбола

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился впечатлениями от своего дебюта в стартовом составе «горожан» в английской Премьер-лиге. Также украинец отметил высокий уровень игры нападающего Серхио Агуэро, который оформил хет-трик в ворота «Ньюкасла» в матче 24-го тура АПЛ.

«Счастлив, что впервые попал в стартовый состав «Сити» в чемпионате Англии. Сегодня мы набрали важные три очка после поражения от «Ливерпуля».

Очень рад за Агуэро. Серхио – живая легенда», – сказал Зинченко.