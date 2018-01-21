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    Зинченко назвал Агуэро живой легендой футбола

    Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко поделился впечатлениями от своего дебюта в стартовом составе «горожан» в английской Премьер-лиге. Также украинец отметил высокий уровень игры нападающего Серхио Агуэро, который оформил хет-трик в ворота «Ньюкасла» в матче 24-го тура АПЛ.

    «Счастлив, что впервые попал в стартовый состав «Сити» в чемпионате Англии. Сегодня мы набрали важные три очка после поражения от «Ливерпуля».

    Очень рад за Агуэро. Серхио – живая легенда», – сказал Зинченко.

    Источник: BBC

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    21.01.2018 00:12
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