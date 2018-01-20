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  • Фернандо: «Шутка про «шоколадки» должна была остаться внутри «Спартака», но вышло так, что она просочилась наружу»

Фернандо: «Шутка про «шоколадки» должна была остаться внутри «Спартака», но вышло так, что она просочилась наружу»

20 января 2018, 12:25
11

Полузащитник «Спартака» Фернандо заявил, что безобидная шутка защитника Георгия Джикии, назвавшего бразильских игроков команды «шоколадками, тающими на солнце», не должна была стать достоянием широкой общественности.

Хавбек также подчеркнул, что никогда не сталкивался с прямым проявлением расизма в России.

– На мой взгляд, эту тему давно пора закрыть. Тот твит – шутка, которая должна была остаться внутри коллектива. Но так вышло, что она просочилась наружу. «Спартак» – одна большая семья, здесь каждый может по-другому подшутить друг над другом, и все понимают эти шутки. Больше продолжать разговор об этом смысла нет.

– Вы сталкивались с расизмом?

– Да, такое случалось.

– В России?

– В России случались моменты, когда я приезжаю куда-то и понимаю, что на меня смотрят как-то странно, что я отличаюсь. От этого становится некомфортно. Не назову эти случаи прямым проявлением расизма, но я понимал: что-то идет не так. И все равно я стараюсь не форсировать эту тему, не жалуюсь, не раскручиваю из этого скандал.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Фернандо
Комментарии (11)
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1516444032
журналюги КРОТЫ
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zigbert
1516447675
Сейчас все слухи распространяются со скоростью света и из любой шутки стараются выдернуть негатив.
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kazak161
1516450307
Толирастность уже до России добралась!Европа никогда не поймет российского юмора
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Опорник84
1516450923
Раздули из мухи слона! Хорошо что ребята все понимают правильно! Так и хотят внести в команду сумятицу!
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кеша_КБ
1516458477
...добро и зло, белое и чёрное, ангел и бес - все эти субстанции неотступно "живут" рядом, как физические элементарные частицы..., если говорить о спорте - это победа и поражение, и даже у ничьей свой оттенок, для кого-то ничья это жизнь, для кого-то смерть...Я абсолютно уверен, что у Джикии - доброе и светлое духовное начало!, а то ,что произошло - это злая и беспощадная история(((, но и бесценный опыт...пусть и не сладкий. Всем здоровья!
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OfaZavr
1516461620
да оно и понятно, но им выгодно смотреть на ситуацию под другим углом и находить то чего нет.
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