Фернандо: «Шутка про «шоколадки» должна была остаться внутри «Спартака», но вышло так, что она просочилась наружу»

Полузащитник «Спартака» Фернандо заявил, что безобидная шутка защитника Георгия Джикии, назвавшего бразильских игроков команды «шоколадками, тающими на солнце», не должна была стать достоянием широкой общественности.

Хавбек также подчеркнул, что никогда не сталкивался с прямым проявлением расизма в России.

– На мой взгляд, эту тему давно пора закрыть. Тот твит – шутка, которая должна была остаться внутри коллектива. Но так вышло, что она просочилась наружу. «Спартак» – одна большая семья, здесь каждый может по-другому подшутить друг над другом, и все понимают эти шутки. Больше продолжать разговор об этом смысла нет.

– Вы сталкивались с расизмом?

– Да, такое случалось.

– В России?

– В России случались моменты, когда я приезжаю куда-то и понимаю, что на меня смотрят как-то странно, что я отличаюсь. От этого становится некомфортно. Не назову эти случаи прямым проявлением расизма, но я понимал: что-то идет не так. И все равно я стараюсь не форсировать эту тему, не жалуюсь, не раскручиваю из этого скандал.