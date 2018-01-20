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    Фернандо: «Шутка про «шоколадки» должна была остаться внутри «Спартака», но вышло так, что она просочилась наружу»

    Полузащитник «Спартака» Фернандо заявил, что безобидная шутка защитника Георгия Джикии, назвавшего бразильских игроков команды «шоколадками, тающими на солнце», не должна была стать достоянием широкой общественности.

    Хавбек также подчеркнул, что никогда не сталкивался с прямым проявлением расизма в России.

    – На мой взгляд, эту тему давно пора закрыть. Тот твит – шутка, которая должна была остаться внутри коллектива. Но так вышло, что она просочилась наружу. «Спартак» – одна большая семья, здесь каждый может по-другому подшутить друг над другом, и все понимают эти шутки. Больше продолжать разговор об этом смысла нет.

    – Вы сталкивались с расизмом?

    – Да, такое случалось.

    – В России?

    – В России случались моменты, когда я приезжаю куда-то и понимаю, что на меня смотрят как-то странно, что я отличаюсь. От этого становится некомфортно. Не назову эти случаи прямым проявлением расизма, но я понимал: что-то идет не так. И все равно я стараюсь не форсировать эту тему, не жалуюсь, не раскручиваю из этого скандал.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.01.2018 12:25
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 января 2018, 18:20

      да оно и понятно, но им выгодно смотреть на ситуацию под другим углом и находить то чего нет.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > OfaZavr 20 января 2018, 18:24

      всё верно я тоже про это писал изначально это просто травля игрока и срач среди нас болел им это даже интересно

      2
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      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Полная Канистра 20 января 2018, 18:31

      и еще повод для различных санкции со стороны Запада перед ЧМ.

      2
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 20 января 2018, 17:27

      ...добро и зло, белое и чёрное, ангел и бес - все эти субстанции неотступно "живут" рядом, как физические элементарные частицы..., если говорить о спорте - это победа и поражение, и даже у ничьей свой оттенок, для кого-то ничья это жизнь, для кого-то смерть...Я абсолютно уверен, что у Джикии - доброе и светлое духовное начало!, а то ,что произошло - это злая и беспощадная история(((, но и бесценный опыт...пусть и не сладкий. Всем здоровья!

      1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 20 января 2018, 15:22

      Раздули из мухи слона! Хорошо что ребята все понимают правильно! Так и хотят внести в команду сумятицу!

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      Рейтинг: +2382

      kazak161 20 января 2018, 15:11

      Толирастность уже до России добралась!Европа никогда не поймет российского юмора

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 января 2018, 14:27

      Сейчас все слухи распространяются со скоростью света и из любой шутки стараются выдернуть негатив.

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 января 2018, 13:27

      журналюги КРОТЫ

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > gol_kak_sokol 20 января 2018, 15:36

      знаю выложить то выложил но журн. масло подлили зачем искажать и писать надо было во все спорт. сайты

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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > Полная Канистра 20 января 2018, 17:34

      - эти современные "журн" всегда идут на компромисс с совестью...поэтому искажают...

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > sssrspartak 20 января 2018, 20:38

      был я там прошлым летом и 2х месяцев не продержался читать противно какая то там другая категория людей если их вообще можно назвать людьми да согласен с тобой тут помягче более менее

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