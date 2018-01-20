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  • Марков: «Надо ли Смолову переходить в «Вест Хэм»? Любой клуб АПЛ на две головы выше российской команды»

Марков: «Надо ли Смолову переходить в «Вест Хэм»? Любой клуб АПЛ на две головы выше российской команды»

20 января 2018, 06:22
10

Новичок «Динамо» Евгений Марков прокомментировал информацию о возможном переходе в «Вест Хэм» форварда Федора Смолова. В Англии не исключают, что сделка по игроку составит порядка 15 миллионов фунтов стерлингов.

«Стоит ли Смолову переходить в «Вест Хэм»? Ну не знаю. А, допустим, Чичарито почему-то играл в «Вест Хэме». Разве он хуже Смолова? А еще за «молотобойцев» выступает Энди Кэрролл. Тоже форвард с именем, как ни крути. На мой взгляд, любой английский клуб на две головы выше российской команды. Это мое мнение.

Посмотрите состав «Вест Хэма» и многое станет понятно. Там выступают ведущие игроки своих сборных», – сказал Марков.

Смолов в текущем сезоне провел в чемпионате России 13 матчей, в которых забил 10 голов и отдал две результативные передачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Вест Хэм Краснодар Смолов Федор Марков Евгений
Комментарии (10)
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АртурZaСМ
1516426356
Лишь бы ляпнуть этому Маркову. Не думаю , что любая команда АПЛ на 2 головы сильнее любой из РФПЛ. Матч Спартака в Ливере скорее удачное стечение обстоятельств в пользу Ливера и капитальное невезение Спартака. На деле же думаю, что Спартак, ЦСКА и Зенит запросто могут тягаться с 4-7 командами АПЛ и вполне успешно. А Краснодар или Локо без вопросов разберутся с любой командой из нижней части таблицы АПЛ.
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yorgenbarenz
1516426907
Да он западный агент! К ногтю....
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Сильвербой
1516431017
Ну наверное не любой клуб АПЛ, а вполне определенный (Мю, Сити, Ливер, Челси, Арсенал)!!! А остальные выше на две головы только в финансовом плене и врядли в игровом!
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Дед Сергей
1516436784
Возможно, это то, что надо. Постоянная игровая практика в лучшей мировой лиге, а, значит и возможность себя проявить. Это не скамейку полировать в каком-нибудь Ливерпуле.
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Gullit 76
1516437572
С таким лебезением перед Англами и у команды с Гибралтара не выиграть.
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Joko21
1516440014
нужно уезжать и там доказывать свою состоятельность, если он хочет в будущем играть за условный Лондонский Арсенал
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спартач-тверь
1516440660
Прям любой))??
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Zenmaster
1516458384
Раз они настолько выше -- Марков -- вообще не футболист !!!!!
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SPACE TRUCKIN
1516475877
Смолов,если вдруг перейдёт в Зенит или Спартак,имеет реальный шанс поиграть в ЛЧ...в Вест Хэм не светит ничего,хоть и АПЛ... деньги,думаю,неплохие и в российском клубе может заработать...
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