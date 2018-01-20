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    Марков: «Надо ли Смолову переходить в «Вест Хэм»? Любой клуб АПЛ на две головы выше российской команды»

    Новичок «Динамо» Евгений Марков прокомментировал информацию о возможном переходе в «Вест Хэм» форварда Федора Смолова. В Англии не исключают, что сделка по игроку составит порядка 15 миллионов фунтов стерлингов.

    «Стоит ли Смолову переходить в «Вест Хэм»? Ну не знаю. А, допустим, Чичарито почему-то играл в «Вест Хэме». Разве он хуже Смолова? А еще за «молотобойцев» выступает Энди Кэрролл. Тоже форвард с именем, как ни крути. На мой взгляд, любой английский клуб на две головы выше российской команды. Это мое мнение.

    Посмотрите состав «Вест Хэма» и многое станет понятно. Там выступают ведущие игроки своих сборных», – сказал Марков.

    Смолов в текущем сезоне провел в чемпионате России 13 матчей, в которых забил 10 голов и отдал две результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.01.2018 06:22
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 20 января 2018, 22:17

      Смолов,если вдруг перейдёт в Зенит или Спартак,имеет реальный шанс поиграть в ЛЧ...в Вест Хэм не светит ничего,хоть и АПЛ... деньги,думаю,неплохие и в российском клубе может заработать...

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 20 января 2018, 17:26

      Раз они настолько выше -- Марков -- вообще не футболист !!!!!

      1
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 20 января 2018, 12:31

      Прям любой))??

      1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 20 января 2018, 12:20

      нужно уезжать и там доказывать свою состоятельность, если он хочет в будущем играть за условный Лондонский Арсенал

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 20 января 2018, 11:39

      С таким лебезением перед Англами и у команды с Гибралтара не выиграть.

      2
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      Рейтинг: +317

      Дед Сергей 20 января 2018, 11:26

      Возможно, это то, что надо. Постоянная игровая практика в лучшей мировой лиге, а, значит и возможность себя проявить. Это не скамейку полировать в каком-нибудь Ливерпуле.

      1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 20 января 2018, 09:50

      Ну наверное не любой клуб АПЛ, а вполне определенный (Мю, Сити, Ливер, Челси, Арсенал)!!! А остальные выше на две головы только в финансовом плене и врядли в игровом!

      2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 20 января 2018, 08:41

      Да он западный агент! К ногтю....

      1
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 20 января 2018, 08:32

      Лишь бы ляпнуть этому Маркову. Не думаю , что любая команда АПЛ на 2 головы сильнее любой из РФПЛ. Матч Спартака в Ливере скорее удачное стечение обстоятельств в пользу Ливера и капитальное невезение Спартака. На деле же думаю, что Спартак, ЦСКА и Зенит запросто могут тягаться с 4-7 командами АПЛ и вполне успешно. А Краснодар или Локо без вопросов разберутся с любой командой из нижней части таблицы АПЛ.

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > 23 января 2018, 11:09

      Адекватные любители футбола понимают, а в их число ты не входишь(судя по твоему рейтингу) так что не судьба

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