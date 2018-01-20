Марков: «Надо ли Смолову переходить в «Вест Хэм»? Любой клуб АПЛ на две головы выше российской команды»

Новичок «Динамо» Евгений Марков прокомментировал информацию о возможном переходе в «Вест Хэм» форварда Федора Смолова. В Англии не исключают, что сделка по игроку составит порядка 15 миллионов фунтов стерлингов.

«Стоит ли Смолову переходить в «Вест Хэм»? Ну не знаю. А, допустим, Чичарито почему-то играл в «Вест Хэме». Разве он хуже Смолова? А еще за «молотобойцев» выступает Энди Кэрролл. Тоже форвард с именем, как ни крути. На мой взгляд, любой английский клуб на две головы выше российской команды. Это мое мнение.

Посмотрите состав «Вест Хэма» и многое станет понятно. Там выступают ведущие игроки своих сборных», – сказал Марков.

Смолов в текущем сезоне провел в чемпионате России 13 матчей, в которых забил 10 голов и отдал две результативные передачи.