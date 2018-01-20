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    «Порту» арендовал экс-нападающего «Спартака» Уориса

    «Порту» объявил о переходе нападающего Маджида Уориса на правах аренды. Контракт с 26-летним футболистом рассчитан до июня. Футболист будет выступать под 18 номером.

    С 2013 по 2014 год ганец выступал за «Спартак». Форвард провел 15 матчей, в которых отметился одним голом. Московский клуб купил его у шведского «Хэкена» за 2,9 миллионов евро и продал «Трабзонспору» за 6.

    В текущем сезоне он принял участие в семи матчах «Лорьяна». На его счету один мяч и отдал одна голевая передача.

    После 17 матчей в чемпионате Португалии «Порту» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера «Спортинга» на два очка. «Порту» имеет два матча в запасе.

    Источник: ФК «Порту»

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    20.01.2018 01:24
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